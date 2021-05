聲援台灣！《玩命關頭9》男星低頭向陸網友道歉...前國務卿發聲了

▲美前國務卿彭佩奧針對約翰希南道歉一事發聲。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

身兼演員、歌手與職業摔角選手的好萊塢男星約翰希南(John Cena)加入《玩命關頭9》演出陣容消息曝光後,掀起影迷高度期待,日前受訪時親自表示,「台灣是第一個看到《玩命關頭9》(受訪時稱速度與激情9)的國家」,卻引來大陸網友的怒火,最後只好親自道歉。如今,美國前國務卿蓬佩奧發聲了。

蓬佩奧稍早在推特上分享約翰希南向微博網友道歉的新聞連結,他表示,「是的,約翰,你是對的。你向中國共產黨鞠躬……我沒看見你!我們必須與台灣站在一起,為自由奮鬥。」

據悉,約翰希南25日凌晨0時在微博上發文,並上傳一支道歉影片,全程以中文進行,「我愛、更尊重中國跟中國人」、「你必須了解我……很愛、很尊重中國人。」

Yeah, John, you were correct. On your bowing to the Chinese Communist Party... I don’t see you!



We must stand with Taiwan and for freedom.https://t.co/e5mqrmz47p