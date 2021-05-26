提升病房週轉率！　指揮中心：發病超過10天、Ct＞30直接能解隔離

記者嚴云岑／台被報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥公布會議結論，因應確診數多，為了提升病房週轉率，若患者距離發病或採檢日達10天以上，或者Ct值超過30，就能解隔離自主健康管理7天，超過則需入住集中檢疫所。此外，由於全國三級警戒延長，喪葬禮、寺廟祭拜也會同步暫停到6/14，只能家祭不能公祭。

陳宗彥上午在記者會公布會議四項重點。一為確診者解除隔離作業，有與地方政府做詳細說明，只要距離發病或採檢日打10天以上，Ｃt值超過30，可進行完成姐隔離程序，並自主健康管理7天；Ct值小於30者，則入住集中檢疫場所。

今天指揮中心也會另外召開專家小組會議，研議解隔公衛模式，有利地方政府遵循。雙北確診病患轉到外縣市急重症通道的綠色通道合理時間，今天也會請雙北市提供自設集中檢疫場所，以利後續討論。

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南投縣長林明溱25日向中央喊話，要求開放授權地方購買疫苗，更表示已與代理商「上海復星醫藥」接洽過，準備購買30萬劑的德國BNT輝瑞疫苗，免費供縣民施打。但陳宗彥表示，目前尚未收到相關公文。疫苗進口我國需要提供相關資格與品質證明，以確保疫苗安全性、有效性，待FDA核可才能實施進口作業。

疫苗撥補作業與施打順位，以專責醫院醫護列為第一順位，雙北因處於高風險地區，將開放一到三順位人員接種，地方政府也會優先開放一到三順位施打，指揮中心會盡快將疫苗播到雙北衛生局。