接種率不到2%！員警確診連環爆　第五類人員有望優先打疫苗

記者嚴云岑／台北報導

台北市文山一分局疑似爆發群聚感染，目前已有4人確診。指揮中心今（26）日在與各縣市防疫會議中承諾，會盡快撥補疫苗，同時公布施打順位，除了專責醫護外，雙北高風險區將開放第一到第三順位接種。副指揮官陳宗彥也提到，在疫情爆發前，全國員警接種率不到2%，會放寬被第五類維持社會運作的必要人員也就是員警優先施打。

陳宗彥說，全國員警有7萬8千多名，依執行勤務不同分別列在第一、二、五類接種，第一類是從事第一線防疫，也就是在集中檢疫場所工作，約占了3萬9千多人，另有3萬7千多人列在第五順位，警政署會因應疫情，重新調整接種順序。

不過，他也強調，不是所有列在第五類的人順序都能提前，必須是要也有協助集中檢疫所相關事宜者，才能列入第一類優先對象。至於取締口罩、查察八大行業等配合地方執行防疫措施者，則可列入第二類優先對象。因應疫情擴大，協助防疫員警勢必增加，指揮中心已請警政署盤點符合提前施打的人力，降低基層員警執行勤務風險。

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陳宗彥會後接受電訪時坦言，警察在疫情爆發前疫苗接種率不高，4/12後陸續發了2封信給所有警消，鼓勵列在二、三類同仁盡快接種，但整體施打比例不到2％，疫情爆發後接種率終於提升，目前已來到5.6%。

至於同樣會接觸染疫民眾、協助救護的消防員，目前外勤合計1萬3千人，同樣列在第二類施打對象，接種率較警察為高，目前有32%。