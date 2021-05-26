紐時：台灣曾是表演天堂！　國際小提琴家曝「努力和等待都白費」

▲國家兩廳院受影響節目達86場，影響約5萬人次。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張方瑀／綜合報導

台灣在去年對於許多藝文界人士來說，像是個遠離疫情風暴的天堂，吸引許多國際級的藝術家來台演出。如今本土疫情爆發，全台進入三級警戒，所以有藝文活動臨時喊卡，這也讓原訂在28日在台演出的國際級小提琴家林昭亮不禁感嘆，「一切努力和等待都白費了。」

根據《紐約時報》報導，許多國際級藝術家在去年都選擇到疫情相對穩定的台灣進行演出，例如大提琴家馬友友就在去年11月來台舉辦演奏會，並大讚台灣防疫成效，「你們以團體的精神保護大家，讓全世界看見也讓全世界學習。」

如今本土疫情爆發，許多藝文演出也臨時喊卡，原訂28日要在中山堂舉辦演奏會的國際單簧管大師奈迪希（Charles Neidich）就表示，他從紐約飛來台灣，才剛結束14天的隔離，結果現在演出取消，他又得飛回美國，「一切都完了，我就這樣空手而歸。」

▲奈迪希發文表示他很遺憾無法在台演出，但一定會再回來。



疫情期間曾三度赴台演出的國際知名小提琴家林昭亮表示，先前在美國只能進行線上演出，對於去年能在台灣再度感受到現場表演的活力，他感到非常的興奮。但他原訂28日和臺北市立交響樂團合作的演出，卻因為本土疫情爆發而臨時喊卡。

目前已經返回美國休士頓的他也不禁感嘆，「一切的努力和等待都白費了，我不禁注意到這其中的諷刺意味。世界模範公民現在變成有點像問題孩子了。」

雲門舞集創辦人林懷民向《紐約時報》表示，儘管演出被延後，但他仍相當樂觀，「這是一個習慣了地震跟颱風的地方，危機來了就去應對，然後一切都會恢復。」

雲門舞集去年在歐美地區的巡演皆取消，造成了重大損失，但台灣國內強勁的需求抵銷了損失，林懷民說，「在此之前能夠演出是種不可思議的感覺，現在我們和西方國家的同業一樣，第一次面臨疫情的現實。」

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