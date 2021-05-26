美眾院提出「全面抗中」競爭法案　籲加強對台灣支持

▲美國國會眾議院推動新的抗中法案，其中提到增加對台灣、香港民主派人士的支持。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國眾議院25日提出全面抗中的新法案，內容涉及廣泛領域，包含促進美國經濟競爭力、在人權方面向中國施壓，以及增加對台灣和香港民主活動人士支持等條款。同時，參議院也在推動一項旨在制衡中國競爭的法案。路透社指出，在嚴重分裂的美國國會中，對中國採取強硬立場，是少數能達成兩黨共識的議題。

根據路透社報導，美國眾院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）提出，以《確保美國全球領導地位及參與法》（簡稱EAGLE Act）為名的法案，在厚達470頁的條文中囊括多項議題，包含增加投資以促進美國製造業、貿易、與盟友的合作、重新參與國際性組織之外，以及承認中國大陸對新疆維吾爾少數民族進行種族滅絕的對待。

此外，法案也要求美國當局增加對台灣與香港民主活動人士支持的條款，更授權對在美上市的中國企業進行審查，評估它們是否助長了侵犯人權行為。法案中明確表示，美國必須與盟友和夥伴密切合作，以有效地（與中國）競爭，包括鼓勵盟國和夥伴適時地承擔起積極平衡與遏制（中國）方面發揮更大的作用。

外委會一名助理表示，米克斯將與共和黨委員合作制定這項立法，希望最快能在下個月通過外委會審議，接著，與眾議院其他委員會正在審議中的法案結合，最後再一併納入參議院版本的抗中法案。

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