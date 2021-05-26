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英研究：3人接種AZ疫苗出現「缺血性腦中風」　1亞裔女子不治！

▲▼南韓一名年僅29歲的公務員，在接種AZ疫苗後出現嚴重貧血症狀，須接受骨髓移植。（示意圖／路透社）

▲英國有三名病患在接種完AZ疫苗後出現動脈栓塞症狀，導致缺血性中風。（示意圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

英國有三名病患在接種完阿斯特捷利康（AZ）疫苗後出現動脈栓塞症狀，導致缺血性中風，其中一人更不幸死亡。當地媒體指出，這是AZ疫苗首次和動脈栓塞有關的個案，呼籲醫護和接種者，在施打完疫苗後4到28天，必須隨時注意是否出現典型中風症狀。

根據《每日郵報》和《Guernsey Press》報導，《神經病學、神經外科與精神病學期刊》25日刊出的最新研究指出，英國兩名年約30多歲的女性和一名40多歲的男性，在接種AZ疫苗後出現了動脈血栓，導致缺血性腦中風。據了解，過去AZ疫苗的血栓狀況都是發生在靜脈，這也是AZ疫苗首次和動脈栓塞有關的個案。

這次的死亡患者是一名35歲的亞裔女性，她在接種6天後出現間歇性頭痛，又過了5天仍感到昏昏欲睡，臉部、手臂和腿都非常虛弱，緊急送院進行腦部手術來降低顱內壓，但最後仍宣告不治。

倫敦大學學院神經外科團隊表示，不論是靜脈或是動脈血栓的病例都非常罕見，約10萬劑才會出現一例，但醫護團隊仍必須在患者接種後4到28天，注意是否出現典型中風症狀，包含臉部、手腿無力或語言障礙等。

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