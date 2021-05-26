亞洲陷入疫苗荒　分析：因缺乏政治壓力、全球型製藥公司

▲亞洲國家大多數地區缺乏疫苗，由於無法透過國內研發或生產，只能等待來自歐美國家出貨。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國《金融時報》（Financial Times）報導，亞洲多個國家去年對抗新冠病毒的表現優異，但如今疫苗接種卻遠低於世界上其他國家。分析指，缺乏疫苗的關鍵原因在於，抗疫相對成功後取得疫苗的政治壓力較小，且缺乏全球型製藥公司。

文中提到，亞洲國家大多數地區缺乏疫苗，由於無法透過國內研發或生產，只能等待來自歐美國家出貨，包括日本、南韓、澳洲均在疫苗競賽之中落後，以數據來看，日本每100人接種劑數為6.3劑，遠低於英國每100人施打90劑，而泰國、越南、菲律賓的疫苗接種作業才剛起步。

至於擁有強大疫苗產量的印度，目前正面臨第2波疫情災難性爆發，每100人接種劑數只有14劑。即便是自行研發疫苗的中國，每100人接種劑數也只有36劑。

▲印度面臨第2波新冠疫情爆發，總確診數來到2695萬例。（圖／路透）

科學家及分析師坦言，亞洲之所以陷入困境有幾個原因，包括因抗疫相對成功，所以在取得疫苗這方面的政治壓力較小，較少患者生病讓臨床試驗結果出爐的速度較慢，且缺乏能夠在全球範圍招募病患進行試驗的全球型製藥公司。

東京大學疫苗學教授石井健（Ken Ishii）坦言，「亞洲並沒有類似像（美國藥廠）輝瑞的公司。」

報導形容，印度陷入疫苗荒的狀況最令人驚訝，因為印度血清研究所就是全球最大疫苗製造商，每月生產約6000萬劑至7000萬劑的牛津-阿斯特捷利康疫苗（簡稱「AZ疫苗」），且印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）也研發出本土疫苗「Covaxin滅活疫苗」，每月產量約2000萬劑。

▲印度疫苗Covaxin。（圖／達志影像／美聯社）

曾擔任製藥公司顧問的尼拉坎丹（Murari Neelakantan）直說，印度政府真的以為疫情會在1月結束，並無備案，企業不願投資提高產能。

石井健表示，日本的狀況與印度極為類似，並未優先研發疫苗，就算研究員提出多種方案，但規模均僅止於小型試驗。南韓一名分析師認為，若要在短時間內開發出新疫苗，必須要有大量資金、技術及研究者，但南韓均缺乏這些要素。

中國則是亞洲地區的例外，不但在開發及大規模生產都取得成功，證明此種能力並非歐美國家獨有，但為了履行中國政府的疫苗外交，把近半產量出口。中國首席傳染病學專家暨政府顧問鍾南山表示，如今中國要實現群體免疫，疫苗接種率仍遠遠不夠。

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