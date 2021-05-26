樹下躲雨被「蜂窩砸到頭」　蜜蜂狂暴衝出！13歲少年被猛螫喪命

▲當時樹上蜂窩受到風雨吹打掉了下來，直接砸在羅薩里奧頭上。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西13歲少年羅薩里奧（Felipe Silva do Rosario）為了躲避暴風雨，跑到樹下躲避，沒想到樹上蜂窩無法承受暴風襲擊，直接砸在他的頭上，整群蜜蜂發動猛烈攻擊，最終傷重不治。

太陽報報導，事發於聖保羅州港口城市桑托斯（Santos），當時羅薩里奧與7歲弟弟一同在暴風雨中外出，離家確認祖母家雞舍的狀況。沒想到，就在他路上跑到樹下躲雨時，意外突然發生。

Garoto de 13 anos morre após ser atingido na cabeça por colmeia de abelhas em Santos https://t.co/hVctdJWRJb #G1 pic.twitter.com/Rk1R5l8FzL — G1 Santos e Região (@g1santos) May 24, 2021

當時樹上蜂窩受到風雨吹打掉了下來，直接砸在羅薩里奧頭上，發狂的蜜蜂群起朝他發動攻擊，他被反覆螫傷，一度失去方向感摔倒在地，儘管試圖想站起離開現場，但再度倒地，頭部重擊一塊木板。

目睹這一切過程的7歲弟弟也遭到蜜蜂攻擊受傷，無法把羅薩里奧救出來，只好衝到祖母家告知情況，祖母得知後趕緊叫救護車。20分鐘後，救護車到場趕緊把羅薩里奧送醫，但他最終仍傷重不治，事發隔日就下葬在附近城市瓜魯雅（Guarujá）。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

大同熱銷斷貨TOP2 夢幻蜜桃粉電鍋、果汁機挑戰最低價！