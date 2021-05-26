WHO小組溯源報告「重大疑點」　CNN：中國大採動物樣本時間點可疑

▲世衛專家小組2月前往武漢調查COVID-19起源。（圖／路透社）

記者張靖榕／編譯

美媒CNN於25日報導，今年2月出發前往中國湖北省武漢市進行溯源調查工作的WHO獨立專家調查小組的報告中，提到一份關於中國當局於2019年12月7日大規模採集69種動物樣本的資訊，先前並未引起關注，但根據消息人士指出，這項資訊已成為當前的焦點，是有必要重新檢視的疑點之一。專家小組重返中國再進行調查與否，以及何時重返中國，這項「新發現」無疑讓呼聲的份量更重。

CNN引述該消息人士指出，WHO獨立專家調查小組3月份提交的報告，另有長達200頁的附件，當中列有重要資訊，但當時專家們並未多家留意。這份附件報告中羅列多項數據，可對專家對中國當局對此事的涉入程度已經究竟知道多少，提供一些更深入的線索，其中包括中國保留或是銷毀了多少COVID-19人體樣本的數據，以及2019年12月爆發的流行性感冒—和COVID-19疫情初次爆發的時間點吻合；當中還披露，目前所知第一名和2019冠狀病毒接觸的個案，在該年12月時已分別和28個不同的食物和動物市場有關聯。

▲WHO調查小組在2月的調查過後，想再重訪進一步了解原始數據，但恐怕困難重重。（圖／路透）

消息人士跟著透露，附件中第98頁，報告指出2019年12月7日，中國當局採集了69種動物樣本，包括獼猴、林麝、豪豬、竹鼠等等。附件還指出，2019年12月的第一個禮拜後，當中國當局進行動物大規模採檢後的隔天，12月8日，首例人類個案就開始出現病徵，由於大規模採集以及人類個案發病的時間點太過巧合，引發專家關注並標示此處為疑點。

至於為何這項重點遲至現在才會發現，消息人士表示當時專家小組接受了中國科學家們所說的「例行採檢作業」的說法，但現在他們想要檢視原始的數據，而這些動物樣本很明顯都還被完好保存。

▲武漢市2020年初疫情大爆發，金銀潭醫院是熱區醫院之一。（圖／路透）

然而根據中國國家衛健委給予CNN的回應，這些樣本在2020年2月進行COVID-19篩檢後均呈陰性。衛健委接著指出採集作業是在2019年12月至2020年2月間進行，而且早在疫情爆發以前，相關當局就在持續在湖北監測由人工飼養的野生動物的主要疾病；然而目前仍不清楚採檢作業是否只限於2019年12月7日至隔年2月，或像中國當局所說的時間更提前。

消息人士指出武漢的染疫死亡率在2020年1月的第三周開始激增，再往後一點則擴散至整個湖北省，時間回推確診個案在前一年的12月下半就開始出現，而再回推一個月，推測當時很可能就已經有幾例零星的個案，但因為人數不多規模不大，因此擴散速度剛開始相當緩慢。

附件報告第116頁也提到，2020年春天，中國當局將武漢的湖北省新華醫院早期患者組織採樣銷毀，而該院在2019年12月的發燒門診患者比同期其他家醫院高出40%，亦是中國首位染疫死亡的醫護人員梁武東生前服務的單位。

附件也提到由中國的相關隱私法律，不允許保存樣本，當時專家們也接受這樣的說法，並認為這樣「很可惜」，此外他們也接受中國當局所說，由於當時醫療系統正疲於應付武漢及湖北的疫情高峰，所以成百上千個病例的活體樣本連採集都沒有空。