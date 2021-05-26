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可倫坡外海貨櫃輪大火！25噸化學品100噸油「瀕外洩」危及海豚路線

記者張靖榕／綜合外電報導

斯里蘭卡可倫坡外海一艘貨櫃輪陷入熊熊大火，當局派出消防人員和特殊消防設備前往搭救，儘管船長和船東均表示已做好預防措施，但隨著船上的貨物落入海中，愈來愈多人擔心油料和化學物品會因此污染海域。

▲▼斯里蘭卡可倫坡海岸附近一艘「X-Press Pearl」失火。（圖／路透）

▲「X-Press Pearl」失火，強風和天氣助長火勢。（圖／路透）

綜合外電報導，該艘失事船隻為「X-Press Pearl」，由於船上火災發生當時，海域的風勢強勁以及天氣惡化，使得火勢愈燒愈大，但船東和船長均對外指出，船員們和至少12名消防員正在努力救火中，已經盡快部署預防措施，「大火和濃煙還在持續，救援團隊和打火專家以及消防員會繼續嘗試撲滅火勢。」

根據船公司說法，特殊的救火設備24日已經從歐洲運抵，將會對救火進度有很大幫助。斯里蘭卡港口當局派出拖船將貨櫃船拖至可倫坡港外50英里處，擔心火勢延燒將會釀成油料和化學品外洩，目前已有8個貨櫃落海。

印度海軍派出消防拖船馳援，而斯里蘭卡空軍則是出動軍機在失火船隻上空投撒乾燥粉。據指出，「X-Press Pearl」上有1,486個貨櫃，載運25萬噸的硝酸、化妝品和其他化學原料，除了化學品可能洩漏外，還有高達100噸油料外漏危機，而由於該海岸是海豚游經路線，一旦發生外漏將嚴重影響該區海洋生物。

「X-Press Pearl」有約300噸的燃料油，其中一部分已經卸除。斯里蘭卡當局正為升級二級漏油事件準備，並觀察是否可能進階成三級漏油事件。

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