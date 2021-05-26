WHA第二天！歐盟要求世衛：繼續研究疫情起源的所有假設

▲2021年世界衛生大會（WHA）因疫情關係，採線上視訊會議方式進行。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾25日專電

世界衛生組織（WHO）公布的中國疫情溯源調查報告未能化解國際疑慮，歐洲聯盟今天在世界衛生大會討論疫情防範項目時要求WHO繼續研究所有假設，並需定期向會員國說明。

世界衛生大會（WHA）今天進入第2天議程，討論突發公共衛生事件防範與應對，會員國聽取包括2019冠狀病毒疾病（Covid-19）「大流行防範和應對獨立小組」（IPPR）以及突發衛生事件獨立監督委員會等提出報告。

歐盟在討論議題時發布聲明，呼籲WHO繼續研究疫情起源，並要求WHO繼續研究疫情起源的所有假設，且要求WHO提出明確時間表，定期向會員國說明進展。

歐盟表示只有徹底調查病毒起源及如何在人類中的傳播，才能協助世界充分理解和控制傳播，為未來做好預防和準備。另歐盟支持一項國際大流行條約，藉此增強全球面對未來大流行的抵禦能力。並強調，地圖上應該沒有空白，全世界都應該能受益於WHO的指導，並共同做出貢獻。

由WHO成立的IPPR聯合主席之一的紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）今天在會中表示，疫情大流行是在全球缺乏高層政治協調的情況下發生，因此獨立小組建議由國家元首組成一個應對「全球衛生威脅」機制會議，並納入民間社會參與，以最高政治領導承諾才能確保世界持續防範疫情大流行。

WHO今年3月3公布對國際專家組赴中國實地考察COVID-19的溯源調查報告，專家評估病毒傳人的4個路徑，分別是「比較可能至非常可能」是經中間宿主傳人、「可能至比較可能」從原始動物直接傳人、「可能」通過冷鏈食品傳人、「極不可能」通過實驗室傳人。

但這4個假設未能化解國際疑慮，美國、澳洲及加拿大等14國曾發布聯合聲明指國際專家對疫情起源研究拖延甚久，且未能取得全部和原始的資料及樣本，因此當時世衛秘書長譚德塞說將儘快討論第二階段調查工作。