　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疑29人被害！食人魔弒女肢解還錄「吃人影片」　撕臉皮：長得太美

▲▼吃掉前剝去頭皮！食人魔連續殺害9女　還自拍吃下屍體過程。（圖／翻攝自推特「@WikiBious」）

▲岡薩雷斯和門多薩接觸的下場淒慘。（圖／翻攝自推特「@WikiBious」）

記者張靖榕／綜合外電報導

墨西哥一名34歲女子的失蹤，讓警方循線逮到了長年殘殺女子、肢解再吞食的72歲變態殺人魔門多薩（Andres Mendoza）。女子的警察丈夫靠監視器發現妻子最後的行蹤，警方獲報前往調查後看見該女子被肢解的屍體，屋裡還有一個專設的地下室，裡面放的都是失蹤多年的女性，以及門多薩對她們所作所為的影片存檔。

綜合外電報導，失蹤女子名為岡薩雷斯（Reyna Gonzalez），有2個小孩的她平日經營二手手機事業，本月14日她出門去找門多薩，要帶他進城去買一些相關零件，卻再也沒有回來。妻子失蹤多日讓她的警察丈夫心急如焚，調閱監視器後看到她最後的身影是出現在門多薩家附近的街頭，丈夫立刻到門多薩家敲門，卻被拒於門外，只好回頭去帶一隊警隊過來強行破門。

▲▼吃掉前剝去頭皮！食人魔連續殺害9女　還自拍吃下屍體過程。（圖／翻攝自推特「@WikiBious」）

▲▼警方在門多薩家地下室起初女性殘骸和生前的個人物品。（圖／翻攝自推特「@WikiBious」）

▲▼吃掉前剝去頭皮！食人魔連續殺害9女　還自拍吃下屍體過程。（圖／翻攝自推特「@WikiBious」）

警方一進門後展開搜查，很快發現門多薩家中有一個可疑的地下室入口，並拿來電鋸鋸開水泥大門，進入後就在餐桌上看到岡薩雷斯的軀幹，胸口有明顯刀傷，旁邊是已被肢解的四肢，還有其他9個女人的屍塊，而她的臉上連皮膚都沒有。

門多薩隨即被逮補，他坦承自己犯下了岡薩雷斯的謀殺案，而自己2001年開始就在進行殺害女子、肢解並吞食的勾當，至今已有20年。警方開挖地下室的土壤，起出多名女子的殘骸，還找到門多薩的「女人名單」，當中至少有29名女性的名字，另外還有門多薩錄下自己在食用她們肉體的影片。

▲▼吃掉前剝去頭皮！食人魔連續殺害9女　還自拍吃下屍體過程。（圖／翻攝自推特「@WikiBious」）

▲▼門多薩是鄰里皆知的怪老頭，總是色瞇瞇看年輕女性，但沒人知道他也是食人魔。（圖／翻攝自推特「@WikiBious」）

▲▼吃掉前剝去頭皮！食人魔連續殺害9女　還自拍吃下屍體過程。（圖／翻攝自推特「@WikiBious」）

本周出庭時門多薩坦承份罪，挑選被害者的條件，是當他追求她們被拒後，她們就成為他的目標。部分報導指出他承認殺害5人，也有6和9人的說法，不過根據名單中的29個名字，許多人懷疑那就是被害人清單。「已經做的事就是做了，她（岡薩雷斯）的老公就在現場，他都看到了」，門多薩在庭上表示，他來這裡就是想把實話和盤托出，而岡薩雷斯的臉皮會不見，是因為他覺得她長得實在太漂亮。

代表岡薩雷斯家人的律師表示，門多薩是個變態殺人魔，對於他公共提到的那些被他殺害的女性，他完全沒有表現出任何罪惡感。一名門多薩的鄰居則是告訴當地媒體，門多薩老是在對路過的女性拋媚眼，「她們說他們不信任他，因為他總是用奇快的眼神盯著她們或其他年輕女性，而且老是喝得醉醺醺。」

ET快訊
新北公司「1員工確診就取消年終」　勞工局回應了
阿婆「快樂缺氧」急救！兒拒插管：不想再讓媽受苦　最後道別鼻酸
楊志良曝台灣回到2級時間點　關鍵3理由揭「至少到明年」
解旱有望！典型梅雨鋒南北徘徊5天時間曝　防大量降水、劇烈天氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

疑29人被害！食人魔弒女肢解還錄「吃人影片」　撕臉皮：長得太美

WHA第二天！歐盟要求世衛：繼續研究疫情起源的所有假設

憂通膨升溫及經濟復甦狀態　美股收低81點、台積電ADR反漲0.57%

戰鬥民族超狂推廣疫苗！特種部隊荷槍實彈按門鈴　進門一針插下去

美國抗疫里程碑！第一劑疫苗施打率近5成　成年人逾6成已接種

拜登普丁會面日期敲定！　白宮：在瑞士日內瓦舉辦峰會

最新全球防疫排名出爐！「台灣大跌」掉出前10名　關鍵2原因曝光

澳洲維州爆本土群聚病例　紐西蘭暫停「旅遊泡泡」

瑞士媒體爆：拜登與普丁將在日內瓦「首度會晤」

WHA第2天！「接棒挺台」美加日齊發聲：台灣應參加全球公衛事務

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

疑29人被害！食人魔弒女肢解還錄「吃人影片」　撕臉皮：長得太美

WHA第二天！歐盟要求世衛：繼續研究疫情起源的所有假設

憂通膨升溫及經濟復甦狀態　美股收低81點、台積電ADR反漲0.57%

戰鬥民族超狂推廣疫苗！特種部隊荷槍實彈按門鈴　進門一針插下去

美國抗疫里程碑！第一劑疫苗施打率近5成　成年人逾6成已接種

拜登普丁會面日期敲定！　白宮：在瑞士日內瓦舉辦峰會

最新全球防疫排名出爐！「台灣大跌」掉出前10名　關鍵2原因曝光

澳洲維州爆本土群聚病例　紐西蘭暫停「旅遊泡泡」

瑞士媒體爆：拜登與普丁將在日內瓦「首度會晤」

WHA第2天！「接棒挺台」美加日齊發聲：台灣應參加全球公衛事務

「本土破4000人」最新地圖曝　本島全變色！最後淨土也失守

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

「台中七期地王」換人做　他豪砸250億獵地！只為一個原因

新北公司「1員工確診就取消年終」　勞工局回應了

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

金鐘級導演編劇再攜手！　陳庭妮新戲「防疫停拍」

鳳梨遭女網友控「交友APP騙砲」！　罕見嚴肅回應…215字還原真相

疑29人被害！食人魔弒女肢解還錄「吃人影片」　撕臉皮：長得太美

延續《火神》再演CP！陳庭妮公園怒譙劉冠廷　「換場搭同車移動」

金門快篩令反轉3天和解！機場快篩站今啟用　楊鎮浯謝中央讓步

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

國際熱門新聞

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

全球防疫韌性排名　台灣跌出前10

4歲「天才女孩」智商142！僅次於愛因斯坦

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

273死失事地點驚見「幽靈飛機」

戰鬥民族推廣疫苗！特種部隊進門一針插下去

澳洲維州爆本土群聚病例　紐西蘭暫停旅遊泡泡

WHA第2天　美加日發言力挺台灣

美抗疫里程碑！近5成人接種第一劑疫苗

WHO：2021年確診數超越2020全年

憂通膨升溫及經濟復甦狀態　美股收低81點

瑞士媒體：拜登與普丁將在日內瓦首度會晤

拜登普丁會面日期曝！　日內瓦舉辦峰會

WHA第二天！歐盟要求世衛：繼續研究疫情起源

更多熱門

相關新聞

傳統藤製工藝與時尚優雅相遇

傳統藤製工藝與時尚優雅相遇

這些年，能看見台灣的年輕設計師尋求與資深工匠合作，賦予傳統工藝嶄新面貌，讓講求創意的新一代人們能回過頭來與深厚的在地寶藏相遇，進而在生活繼續傳承下去，重新成為一個民族的記憶。

墨西哥辦5搶1？　可以情蒐對手

墨西哥辦5搶1？　可以情蒐對手

墨西哥列車「V字墜地」！　增至24死79傷

墨西哥列車「V字墜地」！　增至24死79傷

墨國列車恐怖墜地釀23死！驚悚空拍畫面曝

墨國列車恐怖墜地釀23死！驚悚空拍畫面曝

墨西哥高架橋坍塌！列車「直墜地面」慘況曝

墨西哥高架橋坍塌！列車「直墜地面」慘況曝

關鍵字：

墨西哥食人魔肢解

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

名媛夏黃廉盈宣布離婚！12年「目標不再相同」

黃秋生被酸「怕台疫情逃回香港」！348字嗆爆

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

天后「三人行約會」親密過程被拍

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

「未來1周確診者恐大增」　柯文哲酸中央：沒有戰爭是用防守贏的

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面