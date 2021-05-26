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357人重症！確診改「2人1室」警訊　台大醫：雙北大醫院都爆了

記者陳俊宏／綜合報導

國內爆發本土疫情，近期新增確診已超過4000例，其中雙北就達3000多例，屬於重災區。台大兒童醫院、感染科專家黃立民表示，北部醫療量能吃緊，雙北各大醫院都已經爆了。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，目前雙北專責病房「一人一室」確實有困難，將彈性調整，不限一人一室。

指揮中心專家小組召集人張上淳25日表示，從4月15日統計至今新確診病患，有357人屬於嚴重肺炎，139人屬於接近呼吸衰竭與呼吸衰竭；從重症率來分析，去年都低於10％，但是這波疫情的總體重症比例達到11%，甚至60歲以上重症達到20%，因重症比例比以前更高，預期死亡個案會持續出現。

張上淳說，目前收治患者使用呼吸器有99人，比24日再增15人；另外，維持2人使用葉克膜。指揮中心最近3天公布單日皆新增6例死亡，從本次疫情以來累積死亡個案達到23例。

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▼黃立民表示，台大負壓隔離病房和專責病房都滿了，但還是有確診患者不斷被送進來。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長柯文哲建議中央，在這緊急階段不要限確診患者一人一室，「反正都是確診，可以允許他們一室裝兩個，至少讓病人有地方去。」

指揮中心副指揮官陳宗彥回應，目前雙北專責病房「一人一室」確實有困難，將由傳染病防治網的網區指揮官視病人住院的必要性、急迫性、醫院的收治量能、病房硬體條件等，彈性調整，不限一人一室。

指揮中心25日統計，全台負壓隔離病房有1021床，空床有268床，其中雙北剩28床；現在各醫院專責也陸續開設完畢，總計3407床，其中有419床在雙北。

▼指揮中心統計，全台負壓隔離病房有1021床。（圖／資料照／彰化醫院提供）

▲男子大鬧負壓隔離病房被判刑。（示意圖／彰化醫院提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，全台動員各醫院提供專責ICU支援雙北重症需求，陸續有幾位病患送到外縣市，有些北部也送到外縣市，分別送到北區、中區都有。

《聯合報》報導，黃立民說，雙北各大醫院都爆了，他舉台大為例，負壓隔離病房和專責病房都滿了，但還是有確診患者不斷被送進來。

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