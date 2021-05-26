拜登普丁會面日期敲定！　白宮：在瑞士日內瓦舉辦峰會

▲美國總統拜登與俄羅斯總統普丁將在日內瓦舉行峰會。（圖／路透／達志影像／美聯社）



文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

白宮新聞秘書莎琪今天表示，美國總統拜登在下月與俄羅斯總統普丁的高峰會，將討論白俄羅斯迫使客機轉降並逮捕機上異議記者普羅塔塞維奇一事，也打算討論烏克蘭議題。

共和黨國會議員批評拜登不顧普丁在區域的挑釁行為，竟同意會晤普丁。莎琪（Jen Psaki）表示，這項批評判斷失誤。

她在新聞簡報中說：「美國總統不怕起而和我們的敵手對抗，並利用面對面外交的時刻傳達他關切的領域，同時在我們有共識的領域尋求合作的機會。」

白宮和克里姆林宮今天都表示，拜登與普丁6月16日將在瑞士日內瓦會談。不過美國和俄國目前在干預選舉、網路攻擊、人權和烏克蘭等議題起著激烈爭執。

路透社本月稍早報導，兩國均降低對在高峰會獲得突破的期待，雙方都不想在許多歧異上讓步。

莎琪稍早在聲明中說，兩位總統在尋求重建美俄關係的可預測性與穩定性同時，將討論各項緊迫議題。

克宮在聲明中表示，兩位領袖將討論雙邊關係、戰略核子穩定相關問題、合作對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）以及區域衝突等議題。

拜登預定出席6月11至13日在英國康瓦爾（Cornwall）舉辦的七大工業國集團（G7）領袖會談，之後轉往比利時，出席14日舉行的北大西洋公約組織（NATO）領袖會議以及美國與歐盟（EU）峰會。這是拜登上任後首度出國訪問。