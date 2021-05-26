好市多員工被客人罵哭！原因竟是「實聯制」　網：學會再出門很難嗎

▲好市多員工被客人罵哭，在臉書社團曝光委屈原因。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／趙蔡州報導

本土疫情嚴峻，民眾外出用餐、購買生活物資，必須「實聯制」登記。一名在美式賣場好市多（Costco）工作的網友表示，公司配合政府實聯制政策，但又有一些長輩不太會用手機，導致身為員工的他經常遭到責罵，甚至因此被客人罵哭，文章分享後立刻引發網友熱議。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」說，由於好市多是大型賣場，每天入店消費的會員非常多，但又有多年長者不太會用實聯制，所以他們必須派人教學、 檢查實聯制簡訊，也因此導致出入口塞車，有一些不耐等候的客人就會發脾氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，「最近被會員罵到我哭了不知道幾次，請稍微配合一下，我們來客數跟其他賣場比起來，人數至少多20倍以上，」、「我們要的只是等待幾秒（實聯制登記），然後對我們說辛苦了就好了，打擾你很抱歉」。

其他網友看了文章後紛紛表示，「要不要考慮給不會掃的人用寫的啊」、「辛苦了 ，其實疾管家真的很方便了」、「老人家如果不會掃描，請他去旁邊手寫也可以，家裡的年輕人也可以先指導一下」、「學會怎麼使用實聯制，再出門很難嗎」、「很多人等幾秒就沒耐心，乾脆不要出門好了」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘