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WHA第2天！「接棒挺台」美加日齊發聲：台灣應參加全球公衛事務

▲▼2021年世界衛生大會（WHA）因疫情關係，採線上視訊會議方式進行。（圖／路透）

▲世界衛生大會（WHA）進入第二天，美國、加拿大及日本挺台參與。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

世界衛生大會（WHA）進入第2天，繼24日有多國友邦力挺台灣參加會議，美國衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）25日接續力挺台灣，表示「必須邀請台灣，以觀察員身分參加WHA」，另外包含加拿大衛生部長海杜（Patty Hajdu）、日本厚生勞動大臣田村憲久及我國友邦均在會議上替台灣發聲，認為台灣應該參與全球公衛事務。

世界衛生大會25日開會，討論如何防範或應對突發公共衛生事件，會議進入各國發言時間後，美國衛生部長貝西拉表示，儘管世界面臨了非常多挑戰， 但也並非不可克服，全球合作是解決問題的重要關鍵，包含與非會員國的合作，「我們必須邀請台灣，作為觀察員參加世衛大會」。

加拿大衛生部長海杜（Patty Hajdu）也說，全球衛生社群必須涵括每個人，應確保沒有人被遺漏，不應該只有會員國能參與WHO事務，有許多參與者也能為全球公衛做出貢獻，台灣應該得到參與的機會。日本厚生勞動大臣田村憲久發言時也說，世界不應忽視防疫成功的例子，例如台灣，防疫不該有地域真空，如此才能有效防止疾病蔓延。

友邦史瓦帝尼衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）則稱讚台灣，在史國抗疫的過程中提供了非常多地幫助，台灣目前也在面臨挑戰，只有透過國際團結合作，才能早日控制疫情，因此不應讓任何人落下。另外瓜地馬拉、巴拉圭等我國友邦也向台灣表示感謝，謝謝台灣提供援助、協助緩解困境，並表達支持台灣參加WHA的立場。

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