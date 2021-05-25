33秒心碎影片瘋傳！馬來西亞日增7289例創新高　隔離中心慘況曝

▲ 醫護人員為確診者急救。（圖／翻攝自TikTok／@hakaktravel）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒持續肆虐全球，曾屬防疫前段班的馬來西亞今（25）日通報單日新增7289人確診，創下疫情以來最高紀錄，卻仍有大批民眾不顧疫情，在節慶後外出。一名網友日前上傳醫護為病患急救的畫面，希望人們了解疫情嚴重性，引發眾多網友共鳴。

患者激增之下，第一線人員承受龐大壓力，加上馬來西亞天氣炎熱，全身穿著防護衣工作相當辛苦。先前便有醫護親自上傳篩檢人員中暑癱坐並互相潑水的影片，23日則有一名網友將醫護人員為確診者進行胸外按壓的影片上傳到社群網站，引起話題。

@hakaktravel terpaksa up sekali lagi. yang tadi TT hide kan.. Untuk pengetahuan semua, mangsa meninggal disitu. moga Arwah bersama org beriman. ♬ original sound - bibionie81

畫面中可見，多名身穿全白的醫護人員蹲坐在隔離中心地上，其中一人不斷為癱倒在地的患者進行胸外按壓，但他毫無反應。原PO在文中表示，他已經不幸病逝。

這段短短33秒的影片在TikTok上迅速走紅，累計230萬次觀看。網友紛紛留言表示，「希望看到這段影片的人可以傳播出去，讓他們知道病毒不是假的」、「希望他能活過來」、「畫面太令人難過了」、「拜託沒事別出門」。死者家屬也留言說明，「這是我叔叔，他今早去世了。請為他祈福。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

在家養出好牙！ 3M細滑牙線棒箱購組下殺