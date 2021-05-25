染疫母住院「視訊一半突闔眼」　8子女隔空哭喊：媽媽醒來！

記者張寧倢／編譯

星馬地區近日疫情再起，而社交媒體上最近瘋傳一段影片，馬來西亞一群子女利用網路視訊，與據悉是新冠重症患者的母親隔空相見，令人心酸的是，在視訊的過程中母親突然就闔上雙眼，讓鏡頭前的這8名家屬心痛啜泣，更有一名女子隔空哭喊，「媽媽，妳睜開眼睛，快醒來！」

▲馬來西亞一名年長婦女因為感染新冠肺炎住院，子女只能以視訊方式見到母親的最後一面。（圖／翻攝自Facebook／Aman Shah II）

根據馬來西亞《大都會日報》報導，這名馬來西亞婦女據悉是雪蘭莪州的新冠病患，影片拍攝當時她在雪州首府莎阿南（Shah Alam）住院治療，醫護人員主動幫她撥打視訊電話聯絡家屬，因為病患血氧水準過低，這可能是她最後一次視訊。沒想到，視訊到一半，這位母親突然闔眼，雖然當下並非真的離世，但她已經病得幾乎無法再睜開雙眼。

病患的女婿在社交媒體上分享了這段影片並表示，「今天，5月24日凌晨4時45分，我敬愛的岳母於莎阿南醫院離世，她先前感染COVID-19後呼吸急促，需要氧氣支持，在重症病房住院3周。」影片中可以看見8名家屬無法親自探病，只能隔著手機畫面和母親見上最後一面，看見母親闔眼不禁痛哭，更有一名女兒隔空哭喊，「媽媽，妳睜開眼睛，快醒來！說句哈囉。」

據《彭博》報導，馬來西亞已經連續7天單日確診超過6000例，衛生官員表示，自4月初以來，病例呈現指數級成長，而且未來可能會引發「垂直激增」，如果民眾不遵循防疫規定，那到6月份時，每日確診可能超過8000人，儘管大馬政府的目標是在年底前實現群體免疫，但目前只有不到3％的民眾完成疫苗接種。同時，疫情爆發也使部分醫院的重症加護病房床位不足。

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