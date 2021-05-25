白俄釋出異議記者「認罪片」！歐盟祭出經濟制裁　切斷空中聯繫

▲白俄羅斯異議記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）在影片中承認當局指控的罪行。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

白俄羅斯政府23日派遣軍機，要求一架民航飛機迫降，逮捕機上的26歲反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），並於24日釋出「認罪影片」，招致國際撻伐。歐盟已同意對明斯克當局實施制裁，包括切斷空中聯繫，並採取進一步「目標性經濟制裁」，而美國總統拜登也對此表達樂見和贊同。

影片中，普羅塔塞維奇表示自己健康狀況良好，宣稱當局一切行動都是「依法行事」，並且承認明斯克指控的罪行，也就是「組織大規模動亂」活動。據悉，他可能因此面臨15年有期徒刑。

外界指出，普羅塔塞維奇的額頭上出現疑似瘀青的深色痕跡，紛紛質疑他遭威脅拍攝「認罪影片」。不僅白俄反對派領袖、社會運動人士發聲批評，各國也出面譴責。

▲白俄羅斯強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

根據BBC報導，歐盟呼籲白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）釋放政治犯，27個會員國領袖也同意實施經濟制裁。據悉，歐盟目前已禁止白俄航班進入歐洲領空，歐洲各大航空公司也開始改變航線，避免飛越白俄。

拜登先前形容，白俄政府的行為是「對於政治異議和新聞自由的可恥攻擊」。他在聲明中透露，非常樂見歐盟採取經濟制裁等措施，自己也要求政府團隊研擬合適應對措施，究責涉案人士。

▲白俄羅斯迫使客機降落首都，機上反對派人士普羅塔塞維奇被捕。（圖／路透）

普羅塔塞維奇23日乘坐瑞安航空（Ryanair）客機，從希臘飛往立陶宛，航班途經白俄領空時，卻被塔台通知「炸彈威脅」，在白俄軍機護航下，迫降明斯克機場。但飛機落地不久後，他竟遭軍警逮捕。

安全人員全面檢查，卻沒有發現任何爆裂物或爆炸裝置。各國因此質疑，白俄為了拘捕反對派人士，捏造藉口，逼迫飛機降落在明斯克。

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