停課到614！美女律師崩潰揭「全國爸媽心聲」：誰來告訴我是假消息

網搜小組／劉維榛報導

今本土再增281例與校正回歸261例，但全台民眾更關心的是，三級警戒延到6月14日，而教育部也宣布，各級學校停課延至6月14日。對此，讓家長們傻眼之外，美女律師稍早也替全國家長曝心聲，「誰來告訴我這是假消息？」

▲停課繼續延長，家長傻眼 。（圖／記者姜國輝攝）



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早上就有傳言，停課會到6月中旬，而美女律師李怡貞也在指揮中心記者會前，便先崩潰直呼「有什麼酒精全都給我來一手，停課到月中，誰來告訴我這是假消息，希望那些在路上亂跑不戴口罩的白癡，真的不要再亂跑了好嗎，快點把確診數下降吶！」

底下網友也哀號，「家裡有兩個大學生的媽路過」、「我兒子學校（大學）宣布線上教學到學期結束」、「看到這⋯我真的要崩潰」、「你是不是要一直顧著女兒了」、「爸媽崩潰了，小隻孩每天都在家」。

針對家長服務部分，教育部長潘文忠說明，延長停止到校期間，若家中有12歲以下學童及身心障礙子女需照顧者，家長可請「防疫照顧假」；高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍會安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

對於線上教學採多元彈性方式，潘文忠也說，教師得視學生年齡階段，以同步視訊、非同步預錄影片、線上學習資源、徵用頻道、通訊軟體進行課程作業指導等方式，均可視為教師進行課程教學之工作內容。

至於三級警戒為何延長至6月14日？指揮官陳時中坦言，經過這段時間的觀察，相關控制是有效的，所以不能在5/28就解除三級，專家也建議社區管理也不能放鬆，所以決議延長到6/14。陳時中也呼籲，各地陽性率仍然高，發病日時間也較長，可能還有隱藏病例還沒被發現，這就會造成家戶傳染或外界接觸。