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拒打新冠疫苗！　印度村民情急下竟「集體跳河」狂喊：有毒

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度一個村落盛傳謠言，稱衛生團隊帶來的疫苗是毒劑。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

印度疫情持續蔓延，當地醫療資源瀕臨崩潰，政府除加強防疫政策，更全面呼籲民眾接種疫苗，然而北方邦卻有一個村落的村民們聽信謠言，認為疫苗是「毒物」，堅持拒絕施打疫苗，在看到衛生團隊進駐村落後，竟還急得跳河，直到工作人員費了九牛二虎之力才將民眾勸上岸，但最後也只有14人接種疫苗。

根據《今日印度》報導，印度為了提高疫苗施打率，22日派遣衛生醫療團隊前往北方邦巴拉班基縣的一個村落替村民施打疫苗。然而當他們到場後，村民們卻拒絕接種，甚至表明有人告訴他們，這些醫療團隊帶來的液體並非疫苗，而是有毒的注射劑。

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度疫情仍然不甚樂觀。（圖／路透）

情急之下，多名村民更是直接跳入河中，逃避疫苗接種。儘管衛生團隊不斷耐心解說接種疫苗的好處與重要性，並一再澄清施打的是疫苗而非毒劑，但村民仍然不願相信，直到最後也只有14個人施打疫苗。

根據約翰霍普金斯大學統計，印度25日新增19萬例確診，是自4月14日以來，單日新增確診的最低數字。儘管如此，每日死於新冠肺炎的人數仍在持續增加，醫療系統依舊不堪負荷，而疫情更是已經深入農村，情況十分危急。

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