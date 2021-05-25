美國援助南韓疫苗有譜！白宮證實已內部協商　莫德納、輝瑞可能性高

▲南韓軍隊將獲美國援助55萬人份的新冠疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登在美韓元首峰會時，向南韓總統文在寅承諾，將會提供55萬人份量的新冠疫苗給南韓軍隊。對此，有南韓政府相關人士指出，美國目前已就此議題進入內部協議，待協商結束後，將會於下周透過外交部溝通管道向南韓防疫當局遞出詳細援助計畫。

根據《韓聯社》報導，南韓政府相關人士今（25）日透露，美國白宮日前主導協商，與相關部門討論提供新冠疫苗給南韓軍隊一事。美國國防部發言人約翰•柯比（John Kirby）也於當地時間24日證實，目前正進行疫苗援助等細部計畫，包括何時配送、如何配送等。

而南韓保健福祉部長權德喆25日在外交部出席文在寅總統訪美成果簡報時透露，屆時美國將透過外交部，向保健福祉部傳達詳細援助計畫。報導指出，目前南韓30歲以下士兵約有41萬人需要接種新冠疫苗，預計今年6月中旬安排接種。

據悉，目前尚無計畫或聲明指出美國將原住哪一款廠牌的疫苗給南韓，美國國內已批准使用的輝瑞、莫德納、嬌生楊森。有說法預測，美國提供輝瑞、莫德納疫苗給南韓軍隊的可能性最高。

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