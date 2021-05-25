今再添6死！7旬男就醫當日死亡「隔天確診」　5／14以來已23死

▲疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增6例死亡，都是60歲以上長者，都有慢性疾病，其中有1人死亡後才確診，這波疫情從5/14日以來，已經有23例死亡。

指揮中心說明，新增6例死亡個案中，案1341為70多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月8日出現咳嗽、發燒、有痰、全身痠痛等症狀，11日就醫並住院，15日確診，20日死亡。

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案2558為60多歲男性，有萬華區活動史，5月15日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等症狀，20日確診並收治住院，21日死亡。

案2719為90多歲男性，有糖尿病、癌症等慢性病史，5月14日出現發燒症狀，17日就醫並住院，20日確診，同日死亡。

案3031為60多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月15日出現發燒、咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛等症狀，20日就醫並住院，21日確診，23日死亡。

案3242為60多歲女性，有糖尿病、高血壓、心血管疾病等慢性病史，5月20日有肌肉痠痛、咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，22日確診後至防疫旅館隔離，24日死亡。

案4648為70多歲男性，有糖尿病、高血壓等慢性病史，5月22日出現發燒、呼吸困難、肺炎等症狀，同日就醫並住院，23日死亡，24日確診。

中央流行疫情指揮中心統計，國內目前累計5456例確診，當中1118境外移入、4285本土病例，其餘還有零星敦睦艦隊、航空器感染、調查中個案，累積死亡個案35人；若單從這波本土疫情來看，從5月14日至今已經有23人死亡。