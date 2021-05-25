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全台206條客運路線疫情大減班4成　「13條路線」停駛

▲▼新北板橋轉運站在經過三周的是營運後，於4/8正式營運為旅客服務。新北市長侯友宜偕同國光客運在內多家客運業者，共同主持啟用典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台206條客運路線疫情大減班4成。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

國內本土疫情持續延燒，因應疫情影響，公路總局表示，截至5月21日，公路客運短期減班，共有34家業者提出申請，已核准206條路線，平日減幅44%，假日減幅46%。

根據公路總局彙整資訊，目前全台客運路線有206條申請減班，平日減幅44%，假日減幅46%。其中，一般客運路線有79條，平日減幅32%，假日減幅31%；國道客運路線127條，平日減幅47%，假日減幅50%。

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減幅達100%形同停駛的路線包含：中興大業巴士【2025】台北市-瑞芳區假日停駛、國光客運【1814】台北－安樂社區－基隆平假日停駛、杉林溪客運【6277】溪頭－杉林溪平假日停駛、杉林溪客運【6871】台中－杉林溪（經南投、鹿谷）平假日停駛。

▲▼新北板橋轉運站在經過三周的是營運後，於4/8正式營運為旅客服務。新北市長侯友宜偕同國光客運在內多家客運業者，共同主持啟用典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲公路客運短期減班，共有34家業者提出申請，已核准206條路線，平日減幅44%，假日減幅46%。（圖／記者湯興漢攝）

另外，南投客運【6669】日月潭－伊達邵－玄奘寺－玄光寺假日停駛、彰化客運【6936】高鐵台中站-鹿港假日停駛，彰化、員林客運【6870】台中-溪頭（經南投、鹿谷）假日停駛。

屏東客運部分，【8201】屏東→萬丹（經廣安）、【8219】大津→水門、【8240】潮州→內埔→水門平假日停駛； 【8247】恆春→興海路→佳樂水、【8248】恆春→墾丁公園、【8249】恆春→水蛙窟（經鵝鑾鼻）假日停駛。

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