全台206條客運路線疫情大減班4成　「13條路線」停駛

▲全台206條客運路線疫情大減班4成。（圖／記者湯興漢攝）
記者賴文萱／台北報導
國內本土疫情持續延燒，因應疫情影響，公路總局表示，截至5月21日，公路客運短期減班，共有34家業者提出申請，已核准206條路線，平日減幅44%，假日減幅46%。
根據公路總局彙整資訊，目前全台客運路線有206條申請減班，平日減幅44%，假日減幅46%。其中，一般客運路線有79條，平日減幅32%，假日減幅31%；國道客運路線127條，平日減幅47%，假日減幅50%。
減幅達100%形同停駛的路線包含：中興大業巴士【2025】台北市-瑞芳區假日停駛、國光客運【1814】台北－安樂社區－基隆平假日停駛、杉林溪客運【6277】溪頭－杉林溪平假日停駛、杉林溪客運【6871】台中－杉林溪（經南投、鹿谷）平假日停駛。
▲公路客運短期減班，共有34家業者提出申請，已核准206條路線，平日減幅44%，假日減幅46%。（圖／記者湯興漢攝）
另外，南投客運【6669】日月潭－伊達邵－玄奘寺－玄光寺假日停駛、彰化客運【6936】高鐵台中站-鹿港假日停駛，彰化、員林客運【6870】台中-溪頭（經南投、鹿谷）假日停駛。
屏東客運部分，【8201】屏東→萬丹（經廣安）、【8219】大津→水門、【8240】潮州→內埔→水門平假日停駛； 【8247】恆春→興海路→佳樂水、【8248】恆春→墾丁公園、【8249】恆春→水蛙窟（經鵝鑾鼻）假日停駛。
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