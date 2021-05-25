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疫情爆炸畢業生挫勒等！他曝「1職業」不怕失業：好險選對

▲▼高雄港,85大樓鳥瞰,貨輪,駁二藝術特區,高雄燈塔。（圖／記者姜國輝攝）

▲海運業受疫情影響較小。圖為高雄港。（圖／記者姜國輝攝）

記者黃可昀／綜合報導

疫情使得不少人面臨無薪假、裁員等困境，尤其餐飲、觀光業最受衝擊。一名從事海運的男子透露，他很慶幸自己選擇這項職業，在百業蕭條的時期還能收入穩定，「好險選對職業，不擔心自己會失業。」

原PO在Dcard表示，疫情提升至三級警戒後，許多企業、店家面臨倒閉危機，「升到四級我看很多人不是被病毒毒死，而是先被債壓死了」，影響範圍擴及餐飲業、旅遊業、觀光業、健身業、藝術業等等，即將畢業的社會新鮮人更是無奈，將會遇到工作難找、薪資低等挑戰。

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▲▼台北人潮車流空城 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲店家遇到疫情只能苦撐。（示意圖／記者劉亮亨攝）

原PO這時格外慶幸自己從事「海運業」，而且是上市上櫃的公司，雖然是傳統產業但非常穩定，「去年還因為疫情發大財，年終十幾個月（今年會更多）」，且這項工作具有專業性，不容易被取代，疫情嚴峻還是可以居家辦公，讓他完全不用擔心失業。

原PO結論，找工作前可以先審視這行業是否符合4點：公司是否上市上櫃、是否不容易被取代、公司營運多元性、公務員。只要符合以上4條件的其中一項，遇到經濟蕭條時就不用擔心失業。

網友留言，「你說的沒錯，但台灣還是要多元發展的啦，藝術那些東西還是必須留著」、「雖然說全世界因為這波疫情蠻多人失業的，但想法也不是這樣吧⋯沒有各行各業的人哪來的食衣住行啊」、「海運對台灣真的超重要，我在港口附近的飯店工作，雖然現在疫情很嚴重，但是我們公司完全沒被影響。」

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