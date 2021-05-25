海豚「遭丁字褲緊纏」致死！卡進胸鰭慘狀曝光　屍體被沖上淺灘

▲巴西海岸發現母海豚屍體擱淺於沙灘。（圖／翻攝自Facebook／@pmp.univille）

記者張寧倢／編譯

巴西聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）於16日發現一隻圭亞那海豚（Guiana dolphin）屍體擱淺在沙灘上，而海豚的胸鰭上竟然纏著一件女用丁字褲，獸醫診斷認為，這件丁字褲可能是從海豚年幼時就緊緊纏在牠身上，幾乎切開骨骼，影響了海豚游泳和捕魚的能力。

▲動保團體發現海豚是被女性丁字褲纏住胸鰭，導致死亡。（圖／翻攝自Facebook／@pmp.univille）

綜合《太陽報》與巴西媒體報導，動保團體在巴西伊塔波阿（Itapoá）海灘發現一隻圭亞那海豚的屍體被沖上岸，這隻年輕的母海豚身長1.4公尺、重約32.2公斤，左側胸鰭之中竟然卡著一條女性丁字褲，獸醫進行屍檢後表示，海豚的鰭狀肢在小時候就被丁字褲緊緊纏住，幾乎切到骨骼處，影響了牠游泳和捕魚的能力，導致了海豚的死亡。

▲丁字褲在海豚胸鰭形成圓形孔洞的永久開放性傷口，最終釀成海豚慢性虛弱而死。（圖／翻攝自Facebook／@pmp.univille）

報導指出，隨著海豚逐漸長大，衣物纖維周圍的皮膚與肌肉組織重新癒合，造成胸鰭留下永久性的開放性傷口，而丁字褲就「深深地」卡在環狀的傷口之中。不僅如此，獸醫也發現，這隻母海豚還表現出了慢性虛弱、過瘦與肺炎的跡象，耳朵與肺部有大量寄生蟲，另外在面部和呼吸孔周圍也有遭「刺網」弄傷的痕跡。

▲海豚的面部與呼吸孔也有刺網傷痕。（圖／翻攝自Facebook／@pmp.univille）

報導稱，圭亞那海豚生活在南美洲與中美洲大西洋沿岸的淺水區與河口，可以存活於鹹水和淡水之中，背面和側面呈淺藍色至淺灰色，腹側區域為淺灰色，通常雌性海豚可長到2.2公尺長，體重可達121公斤。

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