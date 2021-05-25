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月全蝕+橘紅血月26日登場　NASA：最佳觀賞地在夏威夷

▲▼明日將有「血月」奇景可觀賞。（圖／達志影像／美聯社）

▲明日將有「血月」奇景可觀賞。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

月全蝕奇景睽違兩年多再現，在26日將恰逢「超級滿月」，一場精彩的宇宙表演即將登場，由於受到物理遮光現象影響，此次月全蝕將會看到血紅色的月亮（簡稱「血月」），美國太空總署（NASA）也透露，北美西部、南美西部以及東亞都可以看到。

當地球的位置介在月亮與太陽中間、發生月全蝕現象時，月球無法折射陽光，此時月球表面就只剩來自地球大氣層邊緣的唯一光線，而太陽光在經過地球大氣層時，光線波長短的藍、紫色光會散射掉，光線波長較長的紅光則可以通過大氣層穿透出去，折射到月球上，因此月亮看起來會偏紅色。

《美聯社》報導，美國NASA月球勘測軌道飛行器（LRO）專案科學家佩特羅（Noah Petro）表示，夏威夷是最佳觀賞地點，其次是美國加州和西北太平洋地區，紐西蘭和澳洲也會有不錯的觀賞效果。

LRO繞月飛行已有12年之久，將在月蝕期間測量月球表面的溫度變化。佩特羅說明，夏威夷茂納凱亞火山頂上的望遠鏡也將觀測月球狀況。

由於太陽從美國東岸升起，因此東岸民眾可能沒有機會看見此番奇景，歐洲、非洲和西亞地區也會錯過，這些地區民眾可透過網路直播觀看。但是在天氣允許的情況下，每個地區的民眾都可以看見比平常更明亮的月亮。

錯過此次能夠親眼看見「超級滿月」的機會固然可惜。不過佩特羅補充說明，今年11月19日還會有一次完整的月全蝕現象，可以先將此時間訂於日曆上。

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