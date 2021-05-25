「血月」明晚降臨！印度神童預言「好兆頭」　再曝全球復甦時間點

▲印度神童阿南德（Abhigya Anand）因精準預言新冠疫情爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者吳美依／編譯

明（26）日將出現睽違3年的「血月」月全食，但此現象自古卻被視為災難、不祥的象徵。印度神童阿南德（Abhigya Anand）因精準預言新冠疫情爆紅，他在最新文章中表示，明天將發生的「血月」代表2021年的困境，卻也象徵好的開始，全球將於2022年5月出現明顯復甦跡象，尤其經濟方面最為顯著。

阿南德表示，復甦的第一階段始於2021年11月，雖然民眾一開始可能看不出來，但到了第二階段的隔年5月就會有感。

阿南德談到疫情時表示，今年情況將與去年一樣甚至更糟，各國6月20日起疫情逐漸惡化，第3波可能在9、10月達到高峰。他認為，新冠肺炎無論如何都不會消失，因為人類使用疫苗、藥物和其他「不自然」的方法使其惡化。

阿南德自稱1月23日早就預測，印度等國推出疫苗施打計畫，但疫情仍將在2月後變得更具災難性，此情況受到2大原因影響，其一是天體結合，其二是採取不自然和有毒的方法應對疫情，也就是疫苗與藥物。

阿南德強調自己不反對疫苗，但反對各方使用疫苗的方式。他提倡效法印度教傳統醫學阿育吠陀（Ayurveda）的古老自然療法，讓身心靈更加強壯，抵禦病毒。

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