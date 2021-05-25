額頭炸出大洞！她見同事耍狠「被槍口抵頭」還狂笑　下秒血流滿臉

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯莫斯科發生一起可怕案件，花式溜冰教練葉戈羅夫（Denis Yegorov）與女同事討論公事，不知何故突然露出凶狠模樣，甚至拿出一把信號槍，抵住對方額頭。女同事以為只是在開玩笑，咧嘴笑得樂不可支，下秒竟真的被開槍擊中，額頭頓時炸出大洞。

根據影片與俄媒報導，葉戈羅夫21日和女同事一起討論課程，卻一手拿著酒瓶，一手拿著信號槍，將槍口對準右邊女同事被拒後，才又瞄準受害者，凶狠問道「妳害怕嗎？」。他聽見對方大笑，生氣追問「妳在笑什麼？」並且瞬間開槍。

▲俄羅斯一名男子持信號槍在女同事額頭上打出大洞。截圖已經黑白處理。（圖／翻攝自YouTube／Sport_life_travel）

受害者血流滿面，被緊急送往附近的伯特金醫院，目前仍在加護病房搶救。醫師表示，雖然子彈沒有擊中頭骨，但已經造成嚴重傷害。

葉戈羅夫22日落網後表示，不知道信號槍內有子彈，他過去曾因酒駕被定罪，如今可能面臨最高7年的有期徒刑。

葉戈羅夫是一名花式溜冰教練，多次贏得大獎冠軍，也曾參加全國錦標賽，在大多數學員眼中是一位守時、負責任又彬彬有禮的好人。但是，此案件曝光後，也有人匿名爆料，他的言行舉止有時具有攻擊性，令人感到不安。

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