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金正恩關心台灣疫情！官媒痛批機師「3+11」淪破口：防疫鬆懈破功

▲▼台灣新冠疫情出現大破口，就連北韓最高領導人金正恩都相當關心。（圖／路透社）

▲台灣新冠疫情出現大破口，就連北韓最高領導人金正恩都相當關心。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠疫情爆發1年多以來，原本台灣做為傲視全球的「防疫模範生」，甚至還有南韓主流媒體專訪政務委員唐鳳，不過隨著變種病毒來襲，台灣本土疫情卻跟著大爆發。對此，就連北韓（朝鮮）也相當關心，黨媒甚至點名台灣，稱因當局實施機師「3+11」政策，因防疫太過鬆懈，才導致疫情一發不可收拾。

北韓黨務機關報《勞動新聞》網站在今（25）日發表一篇標題為「新冠變種病毒正以極快速度傳播，威脅全球」的專文，指出傳染力高達70%的英國變種病毒擴散至150多個國家與地區、南非變種病毒擴散至100多個國家、巴西變種病毒擴散至60多個國家，而印度變種病毒也正大舉肆虐，導致新加坡樟宜機場淪為病毒傳播的溫床，更引來世衛組織極度關注。

文章在末段指出，台灣在短短一周內出現1200多起確診案例，「從新冠疫情爆發初期，原本當局對外實施封鎖政策，維持相當穩定的防疫情勢。然而隨著時間一長，當局放鬆警戒、不積極實施對發燒病患的篩檢，甚至飛機機師的居家隔離政策也從14天縮減至3天，疏忽防疫。」

▲▼北韓勞動新聞在專文內提及台灣疫情近況。（圖／翻攝自勞動新聞）

▲北韓勞動新聞在專文內提及台灣疫情近況。（圖／翻攝自勞動新聞）

文章表示，由於台灣當局疏忽防疫，才導致英國變種病毒從機場與附近旅館的機師擴散開來，另外病毒也會從休閒娛樂場所急速擴散，只要有一小群民眾稍微違反防疫規定，使疫情出現大破口，則先前的努力也會功虧一簣。

據悉，北韓目前仍然宣稱自己為「零確診」的國家，世衛組織派駐平壤官員也引述北韓篩檢數據做出證實。雖北韓預計於今年5月底獲得COVAX平台配定的199萬劑疫苗，不過日媒《共同社》引述外交消息人士說法表示，北韓並未向COVAX提供接種對象名單等詳細計畫，且對於COVAX提出派遣要員監控接種情況的要求也面有難色。

►南韓代理生產新冠疫苗！三星與莫德納簽約 爭取下半年投入供應

宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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