高雄確診案曾逛好市多挨轟　網友搞錯時間序！衛生局：別再獵巫　　

▲高雄一家5口足跡史有去高雄中華路好市多。（本示意圖畫面中非當事人／記者許凱彰攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮一家5口確診，不過現在卻傳出其中2名個案，20日接受採檢後，21日還抱著同樣也是確診的3歲童前往好市多，讓網友罵聲一片；對此高雄市衛生局相當震怒，表示要徹查這「假訊息」，也呼籲大家不要再對這一家人獵巫。

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詢問高雄衛生局，這家人的確診過程應該是在21日，得知屏東牌咖確診之後，也發現有類似症狀，才主動通報衛生局，22日自行連線1922，23日採檢確診，並非是網路傳的20日通報採檢，所以21日應該是在「不知情」的情況下前往好市多消費。

▲好市多高雄中華店因有確診者足跡，25日閉店清消一天。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，他們的症狀都很輕微，所以一開始的時候都以為是「小感冒」不以為意，直到21日知道屏東牌咖確診，才驚覺不太對勁，打電話通報衛生局。衛生局認為他們很「可憐」，所以不要再獵巫，同時也要追查假訊息到底從何而來。

▲高雄市一家5口其中2位趴走好市多的足跡史 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一家5口其中2位趴走好市多的足跡史 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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