全國何時能解除三級？李秉穎揭「關鍵1條件」：目前仍不明顯

▲李秉穎醫師。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣何時解除三級防疫警戒？指揮中心專家諮詢小組委員、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎今（25）日受訪時表示，必須要看長期的趨勢，個人評估是「至少每日新增確診數必須降到30人以下，才可能將R0值（基本傳染數）壓到1以下。」

李秉穎醫師在今上午接受周玉蔻廣播節目時指出，台灣何時解除三級防疫警戒，必須要看長期的趨勢，他個人評估是「至少每日新增確診數必須降到30人以下，才可能將R0值（基本傳染數）壓到1以下。」

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▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

對於社區感染持續爆發的情況，李秉穎坦言，這可能肇因於很多人防疫疲乏，沒有在生活中積極落實防疫，這次社區會多點爆發疫情，是因為新冠病毒潛伏期有1-14天，社區中有隱藏病例。

李秉穎強調，觀察這一兩週以來的的流行曲線，目前還處在平原期，雖然有往下降的趨勢但不明顯，「R0值小於1是防疫的最終目標，現在就是要觀察到底R0值是否有下降，且慢慢讓每日確診人數回到兩位數以下。」

對於是否延長第三級警戒，指揮中心指揮官陳時中也表示過，本週將會是關鍵期，應觀察3大指標，包含陽性率、確診個案數變化及個案分布整體趨勢。