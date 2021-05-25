這波本土已破3000例！　專家：疫情短期看不到曙光

▲各縣市紛紛成立快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，從雙北5/15升三級以來，全台已經累積超過3000例本土確診，各縣市也廣設快篩站。針對疫情何時有望趨緩，台大兒童醫院、感染科專家黃立民指出，雖然目前萬華和板橋熱點在下降，但其他地區會成為熱點，台灣不可能清零，現在短時間內疫情還看不見曙光，建議要持續設篩檢站，盡量找出感染者。

從雙北5/15升三級來看，台灣疫情已經連續9天每天破百例，5/19也提升全國三級警戒，且從5/22開始還有先前塞車的「校正回歸」數字。先前校正回歸也飽受外界質疑，指揮中心也強調，是整個系統的問題，並不是通報疏漏，是發布個案的速度變慢了，後來簡化又變快，所以才會在這之間產生落差。

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而針對萬華等地熱區，黃立民說，從這波本土疫情可以知道，境內不是完全沒有病毒的，可能在某些地方還是有少量的病毒，只是因為大家都非常的小心，口罩跟洗手做得滿確實，所以病毒就不容易傳，另一因素後來的病毒株變種，所以原來的病毒株傳染性可能稍微低一點，台灣算滿安穩的過了一年，可是這些病毒終究沒有在社區裡面完全斷掉。

黃立民提到，病毒慢慢在台灣累積到一個程度以後，就會像爆發一樣全出來，當然客觀條件是，病毒會傳入比較容易傳入的群體，比如說茶藝館或獅子會，這種群體互動方式，是比較有利於飛沫傳染。

黃立民也直言，台灣不可能清零，總是有病毒存在某個地方，現在靠的是全民防疫，但也不可能把病毒被擠壓到全部沒有，不會每個人都是完美執行全民防疫，所以病毒還是有機可乘，只是可能感染的人少一點，但還是會持續慢慢感染。

他強調，未來就是看疫苗了，要把疫苗打到6成以上的人有保護力，基本上就可以比較放心，差不多可以準備過正常生活，所以疫苗是下一個階段很重要的事情。