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無罩哥「一人站5甲魚塭」　一堆路人嗆檢舉！5千人戰翻：可憐啊

▲▼ 鄉下日常，林杯一個人獨自在魚塭生活工作（圖／翻攝爆怨2公社）

▲原PO處在私人魚塭裡，卻被路人嗆聲！（圖／翻攝爆怨2公社）

網搜小組／劉維榛報導

全台三級疫情警戒，出外無罩最高恐罰1.5萬元。一名男網友分享鄉下日常，指出一個人就要照顧5甲大的魚塭，四周只有鰻魚跟蝦子，加上是在私人領域活動，豈料最近狂被路人大罵「沒戴口罩」，甚至嗆聲要去檢舉，讓原PO感到無語，而文章曝光後，卻引發網友兩派論戰了。

一名男網友在臉書《爆怨2公社》寫下抱怨文，一開頭便爆粗口「乾，現在的人是在無限上綱什麼啦？」他接著娓娓道來，平時工作就是顧魚塭，且獨自一人工作多年，「整片5甲的魚塭就只有我一個人！」

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然而最近一堆民眾路過魚塭時，看到原PO沒戴口罩，便大聲嗆聲「你在戶外沒戴口罩！我要拍照檢舉你！」此話一出，原PO無言三條線，更無奈解釋「你才是來打擾我一個人環境的奇怪路人！我一個人是要傳給我養的鰻魚還是蝦子？」

文章曝光後，引發近5千名網友關注，一派網友也替原PO抱不平，「其實我蠻不懂，在室外空曠處只有一個人的時候，為什麼也要戴口罩」、「真的，一堆自以為的正義魔人」、「先吉他，私闖私人土地」、「其實對方才是防疫破口，叫他不要亂闖」、「我在海上要戴嗎」、「樓主OS：魚塭是我家的，我家有5甲，跑來我家指手畫腳」。

▲▼ 鄉下日常，林杯一個人獨自在魚塭生活工作（圖／翻攝爆怨2公社）

▲▼ 鄉下日常，林杯一個人獨自在魚塭生活工作（圖／翻攝爆怨2公社）

▲網友看法兩極！（圖／翻攝爆怨2公社）

其他人持不同看法，「你沒辦法避免帶著病毒的人，去接近你啊」、「我在田裡澆菜也有戴口罩啊，隔壁鄰居距離五百公尺」、「疫情期間，大家辛苦，不管如何戴著總是多一層保障。就像路口沒人、沒車一樣要遵守紅綠燈意思一樣」、「就是有這種想法防疫才會破口！可憐啊」、「既然會有人路過，就是存在互相傳染的風險，他都可以見到你跟你講話了，不是嗎」。

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