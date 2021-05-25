美韓砸千億投資晶片廠　分析：恐淹沒中國晶片強國路

▲美國總統拜登美東時間21日下午在華府會見南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著全球新冠疫情爆發，晶片產業鏈的戰略安全意義也顯現出來，如今美國、南韓等國家相繼在半導體領域投入千億美元，擴大生產。外媒以「美韓洪水級千億投資潮，或將淹沒中國晶片自主路」為題分析，這會讓中國走向「晶片強國」的這條路，越走越窄。

美國之音報導，美韓峰會定調藉由增加相互投資及研發合作，支持兩國先進半導體製造業。放眼美國，美國國會如今正推動《美國晶片法》（CHIPS for America Act）等半導體投資研發，規模超過千億美元，南韓政府則在13日公開表示，要在2030年以前投資4500億美元，打造全球最大晶片製造產業中心。

全球先進晶片生產以台灣、南韓半導體製造商為主，分別包括台積電及三星等。依據市場研究公司「Counterpoint Research」本月公布的數據，在2021年，全球先進晶圓產能有55%集中在台灣，南韓排名第二（佔比約20%），美國位居第三（佔約18%）。

該分析預測，若《美國晶片法》得到落實，美國將在2025年擠下南韓坐上全世界第二之位，產能總量提升至21%，並在2027年來到24%，而台灣屆時的產能佔比會下降至40%，台韓總量則佔全球的57%。

▲全球先進晶片生產以台灣、南韓半導體製造商為主，分別包括台積電及三星等。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，中國是全世界最大晶片市場，2020年規模超過1400億美元，但中國本土企業產能現階段遠遠無法滿足內需，且隨著美國晶片產能提升，中國國產晶片將面臨更多險阻。

分析指，中國因受限於美國制裁，無法採購關鍵生產設備，產能大幅落後，3、5年後產能僅佔全球總量6%。卡托研究所高級研究員林西科姆（Scott Lincicome）坦言，中國晶片生產水準距離世界頂尖水準，至少還有5到10年的差距。

「中國晶片產業很難在高端領域趕上台積電、三星、英特爾三大巨頭」，林西科姆說，美國制裁對中國晶片產業來說確實是雪上加霜，「這讓業界難以獲得生產5奈米甚至是3奈米晶片所需的頂尖設備，雖然不是完全沒有可能。」

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