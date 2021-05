Uber超暖司機爆紅　「空車4小時」照顧染疫母女！近況曝光感動網

▲Uber男司機阿加瓦爾聽聞乘客染疫須前往醫院的消息時,並未拒絕。(示意圖/取自免費圖庫pixabay,圖中人物並非新聞當事人)

印度在新冠疫情持續肆虐之際,一名Uber司機急速竄紅,因為他不但願意協助載染疫母女檔前往醫院,甚至無償等待4小時,幫忙向醫院溝通、扶幾乎失去意識的婦人坐好、餵水喝,隔日同樣協助轉院。如今時隔近1個月,婦人順利出院,他同樣願意前往醫院接送,一貫的溫暖助人舉動讓大批網友相當感動。

印媒Times Now報導,印度女子查特吉(Rituparna Chatterjee)與她的母親確診新冠,但母親的身體狀況不佳,血氧值只有80且持續下降中,手邊只有一個氧氣瓶,必須前往醫院,所幸在好友的幫助之下,在4月下旬弄到一張緊急病床。

只不過,查特吉沒能請來救護車協助運送,只好叫Uber設法帶著母親就醫,但卻接連被4名司機取消叫車,「叫到第5個司機時,我那時告訴對方『如果你想取消,請馬上告訴我,因為我不能冒險等待15至20分鐘,然後還看到你取消行程,我提前告訴你狀況,給你選。』」

查特吉說明,她與她的母親為新冠陽性病患,確診12天,但願意配合採取所有防疫措施,但因找不到交通工具,只能請司機幫忙載她們前往40公里外的新冠肺炎治療中心。該名Uber男司機阿加瓦爾(Udit Agarwal)並未拒絕,直接載母女檔前往德里郊區的醫療機構,也解釋自己早已施打新冠疫苗,且在去年曾經染疫。

令人訝異的是,阿加瓦爾抵達目的地後並未立刻離開,反而先是關掉計算里程數的儀器,上前跟警衛爭取讓一行人進入院內,把當時幾乎失去意識的婦人扶到座椅上、餵水喝,在一旁照顧直到查特吉完成手續辦理,並在一切都安頓好之後,載查特吉回家。

上述這一切花費阿加瓦爾空車等待4小時,但這還不是結束,隔日查特吉母親轉院時,他也協助運送。如今查特吉母親在醫院與死神搏鬥26天後順利出院,阿加瓦爾接到電話之後答應,直說「我會過去(載妳們)的」。

阿加瓦爾一連串舉動讓人感到相當溫暖,大批網友給予正面支持讚賞,更有人直言,「陌生人的善良能讓這個世界繼續運轉下去,再多的仇恨都無法打破。」

