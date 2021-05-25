快訊／專責病房擬開放2人1室、41萬劑AZ分配　陳時中14:00說明

▲疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日為因應新冠疫情，下午２時由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。國內本土病例大爆發，為避免醫療量能不足，指揮中心研擬開放專責病房2人1室；另COVAX所分配第二批AZ疫苗41萬劑將於明天完成檢驗封緘，相關分配預期會中也將說明。

國內5月出現本土社區疫情，15日開始每天單日病例破百，從19日開始全國升為三級警戒，另自22日起因為通報問題，每天新增病例另增加校正回歸個案，估計這2週來國內確診本土病例超過3000例；另從5月14日以來已經有17例死亡，其中有7例到院前無生命徵象，還有3例是死後採檢確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心統計，截至昨日國內累計4,917例確診，分別為1,116例境外移入，3,748例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530)移除為空號。確診個案中29例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。