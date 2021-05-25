「咳嗽、喉嚨癢」帶3歲童逛高雄好市多　LINE群開轟：是何居心？

▲高雄好市多群組社團對於確診者未做好自主管理，罵聲一片 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一對老夫妻日前曾到屏東找牌友打牌，沒想到被其中一名具萬華旅遊史的男子傳染新冠肺炎，連同同住家中的3歲小孫子、兒子、兒子女友也染疫，一家5人在24日確診。高雄市政府公布一家五口活動史，其中有3人在21日中午去過好市多中華店，結果25日好市多停業一天消息傳出，讓高雄好市多社群裡一片哀嚎，還有人說「超惡劣！明天就是雞胸肉特價最後一天耶」。

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高雄市政府24日下午開記者會，宣布當天5名確診足跡，其中4742的足跡史被轉到了《高雄好市多社群》當中，當場讓群友們哀嚎一片，同時有人提醒「記得不買的商品不碰，買好就快閃」，也有人很擔心，直問「當天十二點四十分有去，目前沒被匡列，會有事嗎，好可怕哦」！有人回答「去過同一個地方並不代表就會被匡列，是提醒你注意自己的身體狀況，做好自主健康管理」。也有人提醒「同時間至少有15分鐘以上近距離接觸者才會被匡列」。

另外，有人提問中華路好市多21日有確診者足跡，同事23日前往，請問這2天當中，好市多有沒有進行清消？有人表示自己打電話問過，客服回應開門營業前都會消毒；也有人表示查了發票「好險！是20號去的」，當然也有人開罵：「都已經採檢了，還要趴趴走。」

▲高雄好市多群組社團對於確診者未做好自主管理，罵聲一片 。（圖／地方中心翻攝）

另外在一個高雄在地群組中，有人也提出質疑，「沒放足跡的案4741是3歲小孩，主要照顧者是案4743，5月21日把幼兒帶去好市多是何居心？」另一人更氣憤說，「超惡劣！明天就是雞胸肉特價最後一天」。

而臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》也發文提到案4743，「有接觸史，5/17開始出現症狀，5/20才打1922安排採檢，結果確診之前5/21還跑去好市多補貨？？？你至少打完1922要安排採檢的狀況就不應該再亂跑了吧...」。

《MedPartner 美的好朋友》說，大家如果仔細看各縣市政府的疫調，還是有很多人心存僥倖，而且不顧公眾的安全與利益；看到有人違規不聽勸就檢舉，看到群聚要檢舉，不嚇阻這種情形，疫情是很難控制的。

▲高雄好市多群組社團貼照片表示高雄中華店暫停營業1天 。（圖／地方中心翻攝）

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