273死空難地點　驚見「幽靈飛機」劃過！Google地圖上半截不見了

▲外國一名網友在空難地點附近發現一架「幽靈飛機」。（圖／翻攝Google Maps、Reddit）



記者吳美依／綜合報導

外國網友在Google地圖上發現，美國伊利諾州德斯普蘭斯（Des Plaines）某處田野上空竟出現一架「幽靈飛機」，其右側機翼、前半截機身彷彿被抹去一般，離奇消失。巧合的是，此座標與1979年美國航空（American Airlines）191號航班的墜機地點非常接近，當年悲劇釀成273人死亡，被視為該國史上最嚴重的空難之一。

網友BewareTheSpamFilter發現「恐怖巧合」後，將影像截圖並分享至網路論壇Reddit，引發熱烈討論，也勾起許多人的陳年回憶。他發現，部分用戶的Google地圖竟不會出現那架飛機，因此為了證明自己所言不假，還特地提供維基百科和地圖網址超連結。

▲「幽靈飛機」出現地點距離當年墜機處非常靠近。（圖／翻攝Google Maps、Reddit）

儘管如此，一些網友仍質疑，這是一張經過合成的假照片。但也有不少人指出，他們搜尋後的確看見那架「幽靈飛機」，不僅留言力挺原po說法，甚至透過螢幕錄影證實此事。

1979年5月25日，美國航空一架「麥道DC-10客機」（McDonnell Douglas DC-10）從歐海爾國際機場出發，預計前往洛杉磯，但起飛不久後，左側引擎脫落，導致機身失控，最後在距離跑道盡頭不到1英里（大約1.6公里）處墜毀。

本次墜機導致機上258名乘客、13名機組人員以及地上2人不幸罹難。航空單位調查後指出，此事故可能肇因於美國航空的機體維護程序不當。

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