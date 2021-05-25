南韓外長：維護台海和平重要性為「客觀事實」　盼中國理解

▲ 南韓外交部長鄭義溶。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登與南韓總統文在寅21日於白宮會晤，聯合聲明提及台海和平之重要，中國24日公開表達不滿。南韓外交部長鄭義溶對此表示，台海兩岸問題須以和平方式解決，與朝鮮半島問題相似，盼望中國能理解韓方立場。

中國外交部新聞發言人趙立堅近日針對美韓聲明表示，「敦促有關國家在台灣問題上謹言慎行，不要玩火。」鄭義溶當天登上KBS電視台新聞節目對此表示，兩岸問題的原則就如同朝鮮半島問題，必須以和平方式解決，「我們也期待中國會理解我國政府此一立場。」

鄭義溶進一步說明，台灣海峽和平穩定對區域和平至關重要，這是理所當然的客觀事實，韓美聲明只是以普遍的措辭表達此一事實。

當被問及是否針對聲明與中國討論，鄭義溶則表示，「我們與中國持續緊密溝通，不僅是今天。政府維持『一個中國』原則，同時抱持推動韓美同盟與韓中戰略合作關係和諧發展的立場。我們認為，此次聯合聲明也反映出我方政策。」

此外，鄭義溶今（25日）早在文在寅訪美成果記者會上指出，韓方充分認知兩岸關係特殊性，「但聯合聲明中僅寫入『台海和平穩定很重要』的基本且原則性內容」，韓方此一立場並無改變，認為這是區域內所有成員的共同目標。

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