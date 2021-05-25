批中國藉疫苗偷渡政治！美學者：台灣公衛令人驚豔，拒絕合理

▲台灣疫情升溫，新北市醫護人員在亞東醫院接種AZ疫苗。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約24日專電

中國政府在台灣疫情升溫時聲稱願提供疫苗，美國學者戴傑表示背後有政治動機，台灣拒絕合理。由於美國疫苗即將運抵台灣、本土疫苗也有望推出，台灣公衛不會受太大影響。

中國國務院台灣事務辦公室24日表示，北京「十分憂慮」台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，願迅速安排台灣民眾儘快使用其疫苗，也願考慮派專家赴台提供防疫諮詢。大陸委員會回應，陸方從未提供其疫苗資訊，只是明顯的統戰分化操作。

美國賓夕法尼亞大學（UPenn）法學及政治學教授戴傑（Jacques deLisle）接受中央社專訪時說，兩岸處理公共衛生、飛航安全、氣候變遷等實質議題時，總有人忍不住偷渡政治議題，這次再添例證。

戴傑說：「北京每次都這樣，『我們來談公衛，因為美國提供疫苗速度不夠快，台灣開發的疫苗很有潛力但尚未準備好，我們給台灣一些國藥集團疫苗來幫助同胞』。單看表面似有幫助，但實際用意是對待台灣比照中國其他省分，讓台灣『從中央得到幫助』。」

他表示，台灣拒絕中方協助不令人意外，兩岸互動多年對彼此都提高警覺，特別是北京常用合作機會推進有關主權、地位的立場，台灣參與世界衛生組織（WHO）就是例證之一。

2009年至2016年兩岸關係和緩時，台灣曾以「中華台北」名義、觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。總統蔡英文2016年5月上任後，台灣已連5年未獲邀，包括24日展開的第74屆世衛大會。

陸委會批評北京持續無理打壓台灣參與世衛大會，以「中央」對「地方」的方式矮化台灣，稱「已對台灣參與全球衛生事務作妥善安排」，是完全昧於事實。

台灣近期面臨2019冠狀病毒疾病大流行以來最嚴重疫情，在疫苗有限、民眾先前接種意願偏低的情況下，台灣疫苗接種率僅1%左右，向外取得疫苗的情況深受關注。

戴傑說，台灣拒絕中國援助不會顯著影響公共衛生，因為台灣公衛體系令人驚豔，就算近期疫情升溫，仍不到美國疫情最嚴重時的程度，加上美台在疫苗方面有合作、台灣本土疫苗也有望推出，少了中國疫苗不致付出公衛代價。

★《宇宙人外信》

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