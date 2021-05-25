快訊／將宣布繼續停課　教育部長潘文忠出席指揮中心記者會

▲教育部長潘文忠。（資料照／指揮中心提供）

生活中心／台北報導

全國疫情三級警戒至5/28，但本土個案持續爆發，有地方首長表示希望延長警戒時間，行政院長蘇貞昌24日召開疫情會議，要求疫情指揮中心評估。今早傳出避免端午節群聚將繼續停課到6月中，台北市教育局稍早表示下午將會由中央宣布。指揮中心下午2點召開臨時記者會，據了解教育部長潘文忠確定出席，停課與三級警戒延後的時間將是關注焦點。



國內於5/19宣布全國提升為三級警戒至5/28，全國各級學校及公私立幼兒園也停止到校上課，但時間進入倒數，至今疫情不見好轉，本土確診個案已累積超過3千例。陳時中日前表示，整體何時降級還是要看疫情控制，包含陽性率變化、確診個案變化，分布情況跟其來源收斂等，都是重要參考因素，並說「這一週是很重要觀察期」。

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基隆市長林右昌24日呼籲中央，全國三級警戒延長2週，主要原因是許多確診者去向不明、許多感染來源不明和首都圈外擴散狀況不明，而校園也要穩定，現在許多學生確診，如果貿然復課，家長老師無法安心，校園也可能成為防疫破口。高雄市長陳其邁也表示，從疫情判斷，建議中央將三級警戒再往後延兩週；他說，傳染病的控制，最重要的還是在初期，還不到社區傳播階段的時候。

行政院長蘇貞昌24日召開疫情會議，他在會中要求疫情指揮中心評估是否延長三級警戒，以及持續每日召開全國疫情會議，了解各地方政府需求，由指揮中心綜合盤整並統一決策相關防疫作為，避免地方政府與中央不同步調。

今早傳出避免端午節群聚將繼續停課到6月中，台北市教育局稍早表示下午將會由中央宣布。據了解，停課可能延長至6月11日，詳情將待指揮中心記者會說明。

國內疫情嚴峻，教育部昨日發函至高中以下學校，表示疫情仍嚴峻，請各個高級中等以下學校、幼兒園畢業典禮配合停辦。若需辦理，請學生以線上方式參與，避免不必要的移動、活動或集會。根據教育部今日公布全國各級學校確診人數，截至昨日17時30分，國內學生染疫人數為145人，比前一天大增27人，是單日增加人數最多的一天。