疫苗為何打在手臂上？　專家揭「4原因」曝人體奧秘

▲泰國民眾接種新冠疫苗。（圖／路透，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

國內本土疫情大爆發，許多民眾紛紛搶施打疫苗。不過何疫苗多在手臂上施打？美國護理學副教授李察姿（Libby Richards）解析奧秘指出，疫苗施打部位需要考慮到能否有效觸發免疫反應有關、副作用引發程度、肌肉量大小，以及施打的便利性等。

美國普渡大學（Purdue University）護理學院（School of Nursing）副教授李察姿，21日在澳洲學術網站「對話」（The Conversation）解析奧秘指出，疫苗接種可分為肌肉注射（intramuscular injection）、皮下注射、口服疫苗等不同方式，皮下注射則包含麻疹、腮腺炎等，口服疫苗則涵蓋輪狀病毒等，而新冠疫苗則屬於肌肉注射。

李察姿表示，大多數疫苗注射於手臂外側的三角肌（deltoid）上，第一個原因為肌肉組織中有重要免疫細胞，可辨識抗原（antigen），這種抗原是經由疫苗施打引入的小分子病毒或細菌物質，成份包含病毒的蛋白質，進入人體後可觸發免疫反應，藉此製造抗體、殺死外來病毒。

當肌肉組織的免疫細胞會辨識出抗原後，會將抗原帶至淋巴管中，接著進一步送至淋巴結。淋巴結是人體免疫系統的關鍵組成，其中包含更多的免疫細胞，可識別出疫苗裡的抗原，開始啟動免疫反應、製造抗體。由於腋下的淋巴結靠近三角肌，因此大多數疫苗會選擇注射至此，也有的疫苗會施打於大腿上，以達到腹股溝的淋巴結。

▲日本大規模疫苗接種中心。（圖／路透）



第二個施打於手臂的原因則是副作用較小，在三角肌施打會導致局部發炎、痠痛，不過如果將疫苗是注射進脂肪組織的話，因為脂肪組織血流較少，疫苗成份吸收效率較差，會導致發炎機會增加。此外，若疫苗成份包含佐劑（adjuvants），或其他能強化人體免疫反應的成分，以避免大範圍的發炎症狀的話，就一定要在肌肉層施打才行。



最後一項決定性原因則與肌肉大小有關，成人或3歲以上兒童才會在手臂的三角肌注射疫苗，3歲以下幼童則因為尚未發育完全，手臂肌肉較小，通常會選擇在大腿上注射。除此之外，也必須考量施打便利性疾患者可接受程度，不少疫苗在疾病爆發期都是集體施打，在公眾空間中，捲起袖子比「當眾脫褲」更能被施打民眾接受。