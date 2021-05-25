雙北確診專責病房將不限「一人一室」！視急迫性、收治量調整

記者林育綾／台北報導

國內新冠疫情嚴峻，雙北醫療資源緊繃，指揮中心副指揮官陳宗彥今（25）日上午表示，目前雙北專責病房「一人一室」確實有困難，將由傳染病防治網的網區指揮官視病人住院的必要性、急迫性、醫院的收治量能、病房硬體條件等，彈性調整，不限一人一室。

▲陳宗彥指出，雙北專責病房不限制一人一室，將視病人的急迫性、醫院的收治量能彈性調整。（圖／中央疫情指揮中心提供）

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陳宗彥指出，目前指揮中心協助地方處理醫療資源調度，需血液透析的病患，全部收在台北醫院聯合醫院、三軍總醫院松山分院，不限一人一室。並請衛生局督導前開醫院，盡快制定相關流程。

目前請各地方督導轄內醫院加入專責病房的清空速度，有500床以上的醫院，必須在這星期五完成10分之1的病床為專責病床，專責ICU的部分，由醫學中心及準醫學中心以至少20床，其他重度級急救責任醫院以至少10床為原則，並以區域為單位來設置規劃。

而各地方重度及急救責任醫院，為避免排擠重症者的就醫診治，請新竹、雲林、嘉義縣等即刻執行備援應變醫院指定工作；至於地方的集中檢疫場所，將以50間以上為原則。

另為提升病床周轉率，距離發病或採檢日達10日以上，且PCR檢測Ct值大於30可出院，若小於30則轉到集中檢疫場所，請各地方衛生主管機關來協助醫療院所，根據指引來做處理，加速病床留用。