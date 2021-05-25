　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙北確診專責病房將不限「一人一室」！視急迫性、收治量調整

記者林育綾／台北報導

國內新冠疫情嚴峻，雙北醫療資源緊繃，指揮中心副指揮官陳宗彥今（25）日上午表示，目前雙北專責病房「一人一室」確實有困難，將由傳染病防治網的網區指揮官視病人住院的必要性、急迫性、醫院的收治量能、病房硬體條件等，彈性調整，不限一人一室。

▲▼0429記者會,陳宗彥。（圖／中央疫情指揮中心提供）

▲陳宗彥指出，雙北專責病房不限制一人一室，將視病人的急迫性、醫院的收治量能彈性調整。（圖／中央疫情指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳宗彥指出，目前指揮中心協助地方處理醫療資源調度，需血液透析的病患，全部收在台北醫院聯合醫院、三軍總醫院松山分院，不限一人一室。並請衛生局督導前開醫院，盡快制定相關流程。

目前請各地方督導轄內醫院加入專責病房的清空速度，有500床以上的醫院，必須在這星期五完成10分之1的病床為專責病床，專責ICU的部分，由醫學中心及準醫學中心以至少20床，其他重度級急救責任醫院以至少10床為原則，並以區域為單位來設置規劃。

而各地方重度及急救責任醫院，為避免排擠重症者的就醫診治，請新竹、雲林、嘉義縣等即刻執行備援應變醫院指定工作；至於地方的集中檢疫場所，將以50間以上為原則。

另為提升病床周轉率，距離發病或採檢日達10日以上，且PCR檢測Ct值大於30可出院，若小於30則轉到集中檢疫場所，請各地方衛生主管機關來協助醫療院所，根據指引來做處理，加速病床留用。

ET快訊
醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了
預測第三波高峰！柯文哲曝1情況「疫情就有機會控制」
親綠寫手反串操弄認知戰　王定宇回應了
獨／高鐵擬再減班！每小時僅1班車　晚上九點後就沒了
昏迷第35天！柔道童母對醫院下封口令　父悲：不能關心病情嗎？
「看到每天300多確診嚇糊塗了」　醫：大家放心！疫情都在掌握

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暖心！北市逾25家餐飲「免費送餐到台大5醫院」急需外送義工

41萬劑AZ疫苗「最快28日開始施打」　接種順序出爐！

「沒店家要送雙和醫院！」護理師嘆很可憐　在地人集氣洗版暖炸

員林秀妃養生館6確診引排隊快篩　網狂譏：好健康...醫院回應了

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

「咳嗽、喉嚨癢」帶3歲童逛高雄好市多　LINE群開轟：是何居心？

發病超過10天Ct值30↑可出院！解隔標準放寬加速病床留用

預測第三波高峰！柯文哲曝1情況「疫情就有機會控制」

好市多「酪梨」又檢出重金屬鎘超標！　逾3千公斤退運銷毀

「擔心染疫但沒症狀又排不到篩檢」　女醫曝關鍵2週解法

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

老外分享學8年中文的「惱人聲調」 逗趣舉例笑翻網：換粵語她會瘋掉

暖心！北市逾25家餐飲「免費送餐到台大5醫院」急需外送義工

41萬劑AZ疫苗「最快28日開始施打」　接種順序出爐！

「沒店家要送雙和醫院！」護理師嘆很可憐　在地人集氣洗版暖炸

員林秀妃養生館6確診引排隊快篩　網狂譏：好健康...醫院回應了

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

「咳嗽、喉嚨癢」帶3歲童逛高雄好市多　LINE群開轟：是何居心？

發病超過10天Ct值30↑可出院！解隔標準放寬加速病床留用

預測第三波高峰！柯文哲曝1情況「疫情就有機會控制」

好市多「酪梨」又檢出重金屬鎘超標！　逾3千公斤退運銷毀

「擔心染疫但沒症狀又排不到篩檢」　女醫曝關鍵2週解法

柯文哲提「停課應會延長」　王鴻薇籲：儘早公佈期末考、畢考辦法

官裕宗／Levamisole能對抗新冠病毒　強化免疫力

疫苗為何打在手臂上？　專家揭「4原因」曝人體奧秘

2大風火輪迎面來！國道左右夾擊　駕駛剉冷汗：好險沒被收

台股漲逾300點！台積電漲幅逾2%　面板雙虎漲幅逾4%

暖心！北市逾25家餐飲「免費送餐到台大5醫院」急需外送義工

雲端最前線／連3天「校正回歸」＋826！三級警戒恐延長？

41萬劑AZ疫苗「最快28日開始施打」　接種順序出爐！

「沒店家要送雙和醫院！」護理師嘆很可憐　在地人集氣洗版暖炸

「伯大尼家園」前院長侵占上千萬　認了A錢還債遭起訴

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

實聯制不到2秒！iPhone用戶快載超神捷徑

知名美術教授搞不倫戀　國外看展幽會已婚女弟子

午後防強對流大雨　下波滯留鋒面更強！可能徘徊5天

「校正回歸」驚藏破口！確診數字背後曝真相

中部這縣市恐破百！　今年最新本土「3691例地圖」

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

遠距教學這班學生竟都在教室！家長笑到並軌

豪雨炸水庫！　單日進帳1210萬噸「僅夠全台用1天」

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

瑞豐夜市「二公主」驚遭多次猥褻　闆娘字條求饒

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面