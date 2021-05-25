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印度「神馬」巡迴抗疫！走一半死了　壯漢抬屍＋500人盛大葬禮

記者吳美依／綜合外電報導

印度疫情嚴峻之際，卻仍有人罔顧防疫措施。卡納塔卡邦（Karnataka）貝爾高姆市（Belgaum）某村莊裡，一匹馬兒被奉為「神馬」，據信擁有擋煞避邪、對抗瘟疫的力量，牠在村裡四處巡迴遊蕩，發揮「保護神力」，未料2天後竟突然死亡。村民們悲傷不已，為其舉辦一場盛大葬禮，吸引多達500人出席。

綜合外媒報導，「神馬」的遺體23日經過梳洗和裝飾，佩戴美麗鮮花，身邊圍繞著張羅後事的熱心民眾。在接下來的葬禮中，數百人緩緩沿街前行，其中幾名壯漢合力抬著馬匹遺體，走在隊伍中間，現場氣氛肅穆哀戚。眾人不顧防疫規範群聚，就是為了送「神馬」最後一程。

▲印度「神馬」死亡，數百人舉行葬禮。（圖／翻攝推特）

▲印度「神馬」死亡，數百人參加葬禮。（圖／翻攝推特）

根據村民說法，雖然這匹「神馬」是混種，卻擁有神奇力量，每當村裡發生危機，就會在村裡到處走動、保護大家，在本次新冠疫情中也不例外，未料牠21日再次施展魔力，卻不幸猝逝。

儘管如此，印度政府規定，疫情期間不得舉辦任何宗教儀式，遑論如此大規模的群聚事件。警方和公衛當局立刻採取行動，在該村緊急宣布封鎖2周，前往每戶人家進行新冠檢測，並且已將15位鼓吹人們參加葬禮的村民登記在案。

該邦23日通報2萬5979人確診、626例死亡。內政局長巴薩瓦拉（Basavaraj Bommai）表示，當局正在調查此事，將嚴格懲處違規者。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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