「硬辦東奧」感染人數翻3倍！　專家：人流多10%單日必破2000例

▲根據研究團隊試算，只要東京奧運舉辦期間，人流提高10%，感染人數恐將大大提升。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

東京奧運即將於7月23日正式開幕，然而如今日本疫情卻不甚樂觀，光是目前就有10個都道府縣處於緊急事態。各界對於當局執意要辦東奧的態度大表不滿，認為是將人民安全棄之不顧。由東京大學經濟學家組成的研究團體提出報告稱，如果硬是要舉辦東奧，屆時只要人流增加10%，就會導致感染人數飆升至3倍，十分危險。

根據《日本放送協會》報導，東京大學研究所經濟學研究科準教授仲田泰祐與特聘講師藤井大輔日前組成研究團隊，該團隊根據16日以前的數據分析東奧可能對疫情帶來的影響。研究結果顯示，倘若奧運如期舉行，在人流量增加10%的前提下，到了9月，光是東京的每日感染人數就可能從原先預估的617人攀升至2024人，整整多出了1407人。

▲東奧即將於7月正式開幕。（圖／路透）



研究團隊在目前緊急事態宣言延長至6月中的基礎下，假定未來每日將有60萬人接種疫苗。此外，奧運期間預計會有10萬5000名海外選手與工作人員入境，但其中可能只有半數的人接種疫苗。根據以上條件假設，因為來自海外的選手與工作人員等直接原因染疫的新增案例，東京每日就會多出15人。

此外，由於奧運舉辦將造成經濟活躍，屆時只要人流量增加10%，到了9月每日的單日新增確診將會從原本的617人暴增至3倍的2024人。就算人流量僅增加2%，每天也會多出241人染疫，到了10月數據更可能升高至每日比原先預估值多出362人。

參與研究的準教授仲田提醒，有鑑於這樣的研究結果，如果真的要舉行東奧，那麼如何徹底抑制人流將會是非常重要的課題，一旦沒有有效控管，造成疫情擴大，不僅將再度面臨緊急事態宣言，從中長期看來，也可能重創經濟。

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