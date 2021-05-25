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釣蝦場渡假中！疫情停業「爽躺泳圈」　老司機一看笑了：玉琳哥？

▲▼釣蝦場變渡假泳池。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲釣蝦場變渡假泳池。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者黃可昀／綜合報導

現今疫情肆虐百業蕭條，很多店家空蕩蕩沒客人，老闆乾脆拉下鐵門暫停營業。一名開釣蝦場的老闆考量到疫情險峻，暫時停止營業，每天關在家看著自己空蕩蕩的釣蝦場，內心實在百感交集，於是突發奇想拿來「游泳圈」苦中作樂，吸引2萬人朝聖按讚。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，「本人開蝦場的.....因疫情心酸停業」，不過店內的蝦池尚未放水，裡面也還有不少蝦，他靈機一動決定苦中作樂，拿來獨角獸造型游泳圈，充氣後直接跳進蝦池內爽躺，「只能自得其樂，在自己蝦場渡假中。」

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▲▼釣蝦場變渡假泳池。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲釣蝦場停業沒客人，老闆苦中作樂。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

照片可見，原PO悠哉地躺在泳圈上，手裡還拿著釣竿釣自家的蝦，時而戴墨鏡耍帥，時而閉上眼享受，看起來很愜意，但這段期間釣蝦場沒收入，變成了私人游泳池，不知道原PO心裡是否在淌血？

貼文曝光幾小時就破2萬人按讚，網友紛紛回應，「自己的蝦子自己釣」、「放滿蝦子然後自己一直狂釣！！！想起來就興奮」、「沒有搞個外送蝦服務嗎？」許多人也歪樓指出，原PO戴墨鏡的照片看起來就像「荒謬大師」沈玉琳，在跳蝦場躺泳圈的行徑確實也夠荒唐，「沈玉琳不要鬧了」、「玉琳哥？」、「戴墨鏡那張我以為是沈玉琳」。

▼網友認為原PO戴墨鏡像沈玉琳。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲▼釣蝦場變渡假泳池。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

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