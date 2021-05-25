隔離完當天剪掉手環　馬國52歲男3天內惡化「嚴重呼吸困難」死亡

▲馬來西亞醫護人員正在為遺體善後。（示意圖與本文無關／路透）

記者張靖榕／綜合報導

台灣近日疫情爆發病例激增，事實上日本、馬來西亞、越南等地也見到了另一波疫情高峰。馬來西亞尤其嚴重，由於隔離中心爆滿，一對父子確診後被通知居家隔離，於是在辦公室待到隔離期結束，剪掉手環後繼續自主健康管理，沒想到父親卻開始手腳無力難以走路，之後更因呼吸困難而死亡。

根據《中國報》報導，馬來西亞雪州政府為民眾提供免費的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的檢測，無拉港新村一名52歲男子和一家人在接受檢測後驗出結果，男子與大兒子確診COVID-19，妻子和小兒子則是報告呈陰，再驗後結果相同。

由於隔離中心已經人滿為患，衛生部讓男子與大兒子回家隔離，但是因為擔心家人同居一室會因此造成更多人染疫，於是男子和大兒子決定到辦公室進行隔離，等到21日隔離完畢後，衛生部竟然在沒做後續檢測的情況下就剪斷兩人的隔離手環。

父子倆仍舊擔心即便解除隔離，仍會將病毒帶回家，於是還是選擇繼續待在辦公室一陣子。21日當天男子就出現手腳無力，逐漸嚴重到行動不便的程度，23日更開始發展成輕微的呼吸困難。

大兒子當時買了檢測器幫父親檢查血氧含量，驗出只剩下80％，但因誤判以為仍屬正常範圍，父親卻在24日上午11時因呼吸困難加劇且沒有治療的情況下過世。