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瑞豐夜市「二公主」驚遭多次猥褻　完事直接棄屍！闆娘字條求饒

瑞豐夜市一家服飾店內有4座塑膠模特兒，其中被稱為「二公主」的人偶遭怪男騷擾，老闆娘只好在它身上留字條求放過。（圖／宋岱融攝）

▲瑞豐夜市一家服飾店內有4座塑膠模特兒，其中被稱為「二公主」的人偶遭怪男騷擾，老闆娘只好在它身上留字條求放過。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

美女人人愛，但對模特兒人台情有獨鍾就令人傻眼！高雄一位年約30歲的楊姓男子，近2年來至少五度鎖定瑞豐夜市一家服飾攤位的模特兒人台「二公主」，進行「人與麻豆的連結」，數度留下不明液體，還曾趁深夜將二公主「帶出場」，讓老闆娘覺得作噁又憤怒，正考慮以侵入住宅及毀損罪提出告訴，以警告楊男荒唐的行徑。

爆發全台大停電的五月十三日下午近三點，尚未開始營業的瑞豐夜市，幾乎見不到攤販備料，此時，楊姓男子（楊男）躡手躡腳地跑到一處販售服飾的攤位前，熟門熟路地掀開帆布鑽入底部，接著將模特兒人台從固定底座上抱起，輕輕放在地上，隨即直接跨坐人台，還一度起身環顧四周。這一切，都被監視器另一頭的徐姓服飾攤老闆娘看在眼裡。

楊姓怪男近二年來多次闖入服飾店，對模特兒「二公主」做出猥褻行為，已渉及入侵及毀損罪。（圖／本刊繪圖組）

▲楊姓怪男近二年來多次闖入服飾店，對模特兒「二公主」做出猥褻行為，已渉及入侵及毀損罪。

「二公主穿的通常都是當季洋裝主打款式，卻多次遭到他（楊男）的猥褻，我至少已經丟掉五件洋裝了，損失上萬元，我懷疑不明液體就是精液！」徐姓老闆娘邊講邊作噁地說，好幾次不明液體都留在二公主的下體，也就是女性的私密部位，她研判這是楊男跨坐人台「磨蹭」產生的「結果」。

徐姓老闆娘說，還有一次，楊男夜市收攤趁著深夜無人，疑似將二公主拖到隔壁的射氣球攤「打野戰」，然而卻「射後不理」，直接把二公主丟包在射氣球攤前的水泥地上。隔天，氣球攤陳姓老闆夫婦以為攤位「有棄屍」，差點被嚇昏。

針對楊男的行為，律師徐祐偉指出，夜市租用攤位屬私有財產，沒有老闆娘的同意下隨意進出，就可能觸及刑法第306條無故侵入他人住宅、建築物等，可處一年以下有期徒刑；而因為個人行為導致塑膠模特兒的腳掌斷裂、及將不明液體殘留在衣物上，則是已經涉及毀損他人物品的罪嫌，可處2年以下有期徒刑。

老闆娘曾經將二公主藏到對面店家，但卻一樣慘遭毒手，讓老闆娘只好在它身上留字條求放過。（圖／讀者提供）

▲老闆娘曾經將二公主藏到對面店家，但卻一樣慘遭毒手，讓老闆娘只好在它身上留字條求放過。

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