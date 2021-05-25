知名美術教授不倫已婚女弟子　「沒辦法把你榨乾」偷情對話曝

▲在油畫界頗富盛名的已婚蔡姓教授，遭一名人夫指控與妻子發生不倫戀。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲一名讀者A先生投訴，指一名曾擔任多所國立、私立大學美術系教授，在油畫領域頗富盛名的已婚蔡姓教授，在開設的畫室內教導學生時，與已婚女弟子（即A先生妻子）譜出不倫戀，2人還利用出國看展之時，前往教授位於國外的小屋幽會，A先生察覺妻子行為有異，勘查2人在通訊軟體的對話紀錄後，不倫關係因而曝光。

A先生出示妻子與蔡姓老師的親暱對話，憤恨不平的說：「本來我跟妻子已結褵逾30年，一同努力為家庭打拚，一家人感情美滿。沒想到這位老師明知我太太已婚，還介入我們的婚姻，本來令人稱羨的家庭因此破碎！」言談中充滿著對蔡師的不滿。

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經商有成的A先生表示，太太是個單純的家庭主婦，所以他給妻子很高的自由度規劃個人生活，並出錢讓她在2015年時開始學習油畫，妻子於2016年初，到家裡附近的小型個人繪畫班上課，進而認識教授油畫的蔡，由於蔡長相不差，授課風格生動風趣，2人才逐漸萌生出情愫。

2017年某日，A先生與妻子從非洲返國不到24小時，妻子隨即表明要搭機到德國柏林，參加由蔡帶領的畫展參觀團，當時A先生雖覺得奇怪，但仍同意妻子前往；沒想到妻子與蔡，在團體參觀行程結束後，就自行前往西班牙旅遊，還在蔡的小屋內獨處幽會，返國後2人即以男女朋友相稱，並多次發生性關係。



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